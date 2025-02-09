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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫：韓國瑜會傳達國會共同意見

▲朱立倫出席台中市黨部新春團拜。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席台中市黨部新春團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德預定明（10日）下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，國民黨主席朱立倫今（9日）表示，希望賴總統能以智慧化解衝突，團結全台灣。他也說，立法院長韓國瑜會把國會的共同意見傳達給賴總統，表達全民希望台灣和諧，不要再造成動盪。

總統府發言人郭雅慧7日表示，為因應國內、外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統將依據憲法賦予的權責，於10日下午3時召集5院院長在總統府會商國政，以增進院際協調與合作，並希望藉此建構5院溝通的橋梁，且凝聚朝野共識，讓國政順利推動、國家持續前進。

朱立倫今日上午出席國民黨台中市黨部的春節團拜前受訪，對於賴總統啟動院際協調，朱立倫表示，國民黨一再強調要以和為貴、不要鬥，希望賴總統能以蒼生為念、以智慧化解衝突，團結全台灣，「不管是茶敘，或者是春節團拜，或者是大家來聊一聊，我覺得都是希望能夠讓台灣更和諧、更團結。韓院長作為國會的議長，他會把國會共同的意見帶給賴總統，我也相信韓院長也會堅定的表達全民共同希望台灣能夠和諧，不要再造成這樣的動盪。」

另，傳出有人憂心賴總統不斷墊高韓國瑜，是企圖在韓國瑜與台中市長盧秀燕之間製造「兩個太陽」的矛盾。朱立倫說， 韓國瑜身為國會議長，不論是代表民意發聲或協調各黨團，都做得非常好，自己要對韓國瑜表達敬重與肯定。

朱立倫強調，國民黨絕對是以團結為最大目標，每名黨員同志都會在自己的工作崗位上團結努力，爭取民眾的認同。

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