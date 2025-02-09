罷免江啟臣一階也達標！　明至少12民團齊赴中選會遞件

▲ 罷免團體送件。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

罷免藍委團體再行動！據了解，包括雙北的羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；新竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔、江啟臣都已達到第一階段提議門檻，共12團體預計10日下午將赴中選會遞件。

目前中選會收到罷免在野陣營的提案共20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」、南投「all罷馬（馬文君）」。

民團繼續衝刺，預計明天將再至少送出12名藍委的罷免案，也就是立法院共39席的區域藍委中，已有31人面臨罷免，不少深藍選區都已完成第一階段，而據最新了解，謝衣鳳目前第一階段也達標，現正進行造冊作業。

面對大罷免號角響起，藍營決定以罷制罷，至今也送出12名綠委第一階段的罷免提案，不過，罷免吳沛憶一案因備補領銜人因設籍時間不符資格，提案遭中選會「不予受理」。

中選會日前表示，法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，而依據原選罷法，明定公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。