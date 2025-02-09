罷免吳思瑤遭酸「想選舉」　藍發起人：曹興誠、史書華也罷藍委

▲「蟾蜍剋星」召集人賴苡任。（圖／攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的連署書昨至中選會送件。吳思瑤對此回應，罷團都是國民黨背景、非在地人、基於政黨盤算認為較優勢的選區有機可趁，循一黨之私或個人的選舉意圖，這不是台灣的民主價值。「地動刪瑤」召集人賴苡任今（9日）受訪表示，聯電創辦人曹興誠、醫師史書華、網紅八囧也非在地人，為何卻可以出來罷免國民黨立委？

國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶，5日赴中選會遞交吳沛憶第一階段罷免提議書。卻因備補領銜人張延廷在萬華設籍未滿四個月，被全數退件。4人今天出面說明原由，並同時回又吳思瑤相關。

賴苡任痛批，這兩天大家都忙，無法再去回應吳思瑤，但他要說，吳現在是造謠三部曲，先是貼標籤、帶風向、去脈絡化，只「蟾蜍剋星」召集人劉思吟資格不符，事實上卻不是這樣；接著控花蓮行政中立問題，如今中選會消息外洩，是否是行政不中立？

賴苡任反問，吳思瑤貼標籤說有人想選舉、不是在地人，但本來就有更適任的人，且像是聯電創辦人曹興誠、醫師史書華、網紅八囧也非在地人，為何卻可以出來罷免國民黨立委？

