賴清德明召集院際協調　林俊憲分析重點：盼大家開誠布公坐下來

▲林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德總統預定在10日下午，依據《憲法》賦予權責，召集五院院長在總統府會商國政。民進黨立委林俊憲分析，總預算爭議應該是這次院際協商重點，這是當前局勢必要的，希望大家能開誠布公，坐下來好好談。

總統府發言人郭雅慧日前指出，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此，在農曆年節期間，總統即責成潘孟安秘書長縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進。這也是我國憲政史上首次院際協商。

林俊憲指出，這是憲法賦予總統權力，現在立法院、行政院幾乎癱掉，立院到現在總預算案還算不出來刪了多少錢，報告拿出來是笑話，裡面都直接影印立委提案，要行政院自己算，從這點可以看出根本是亂來，這樣的爭議不解決，政府怎麼動？

林俊憲說，當今國際局勢變化大，未來美中關稅戰會不會影響台灣，分秒大家都在競爭，國家不可一日不運轉，院際協商不只是必要，更希望大家開誠布公坐下來，這樣搞垮台灣誰最高興？要給中國最高興嗎？

林俊憲分析，這次賴清德召開協商種點應該就是總預算，要怎麼解決現在問題，像現在讓行政院動彈不得，若不解決，國家怎麼辦？這是優先要解決的。