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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕稱中央不會做事　政院人士：不顧實際狀況令人難以理解

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

立法院在去年通過中央政府總預算案，但立院的審查報告至今尚未送至行政院，期間朝野對於總預算的刪凍造成影響不斷攻防引發熱議。針對台中市長盧秀燕日前稱「2.9兆預算還不會做事，就有點麻煩」，政院人士列舉中央施政以及地方政府歲出狀況，直言國、眾兩黨立委不顧實際情況，逕行要求今年度總預算與去年相比不能增加，令人難以理解。

台中市長盧秀燕日前受訪提到，「此次通過2.9兆元預算仍創國家歷史新高，如果有這麼多的預算，還不會做事，那就有點麻煩了」等相關言論，被認為是藍營地方政府，對於中央的公開指教。

對此，行政院發言人李慧芝提到，卓榮泰院長其實在2月6日的院會上，曾親自向與會的六都代表解釋，總預算刪凍對於中央政府施政產生的影響，指出地方需要與中央共同面對，當日會議盧市長也有親自出席。

另有與會人士透露，會議上有其他直轄市的代表，提到地方政府願意一起來呼籲立法院各黨支持流感疫苗採購，希望能夠更加寬列相關預算，不過盧市長並未就此議題有所表示，並疑因要出席立法院活動，也提早離席。

另對於被指2.9兆元歲出預算創國家歷史新高一事，政院人士表示，卓院長已公開說明，今年的中央政府歲出預算是3兆1325億，但新增的計畫項目，包括公共建設、住宅、醫療、科技、健保財務協助等合計為2806億。若將3兆1325億減掉2806億，就剩下2兆8519億，與去年的預算歲出幾乎相同，等於若要按照去年的預算來施政，用於新增措施的2806億則完全不能執行。

政院人士指出，對照今年六都的歲出預算，台北市增加5.98%、新北市增加4.7%、桃園市增加9.02%、台中市增加7.67%、台南市增加6.62%、高雄市增加14%，縣轄市的新竹市也增加5.67%，相信都是地方政府考量市民所需、服務地方，所增加的歲出預算，沒有人會因此質疑地方政府不能增加歲出預算。

政院人士坦言，非常遺憾的是，國、眾兩黨立法委員不顧實際情況，逕行要求今年度中央政府總預算與去年相比不能增加，令人難以理解。

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