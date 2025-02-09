　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以倒閣反制罷免？　學者分析民眾黨不敢：重選有3席都要偷笑

▲▼立法院新會期 報到 民眾黨 黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨目前有8席立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會「朝小野大」，立法院紛擾至今。除了綠營發起的罷免行動外，為解決憲政僵局，社會上也開始出現倒閣的討論。然而，東吳大學政治系助理教授陳方隅直言，台灣的憲政體制雖然允許在野黨發動倒閣，但藍白陣營現階段不會考慮這個選項，特別是民眾黨，「現在有8席，重選有3席都要偷笑。」

在時代力量黨主席王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」中，陳方隅指出，台灣的憲政體制設計相當特殊，只有在野黨能發動倒閣，而總統卻無權解散國會，這與法國的制度不同。在法國，總統可以主動解散國會，倒閣與解散國會可相互牽制。他分析，目前的民調顯示，總統賴清德的支持度約為55％，若發動倒閣，在許多選區，僅需3至5％的選票轉移，就可能導致選舉結果翻轉。

陳方隅舉例，國民黨在桃園的多數立委席次皆以些微差距勝出，而目前被點名罷免的板橋東區立委葉元之，也僅以約2000票的差距當選，「2000票連1％都不到，只要1％的選票轉移，他就會輸，所以其實藍營根本不敢倒閣。」

至於民眾黨的態度，陳方隅斷言，他們不敢，因為該黨全數立委皆來自不分區席次，而自前黨主席柯文哲的貪腐爭議爆發後，民調急速下滑，「民眾黨現在有8席，重選有3席都要偷笑。」

對此，王婉諭表示，台灣的憲政制度確實讓倒閣難以實現，這也正是時代力量長期主張修憲的原因。她坦言，「這也很可惜，過去八年我們錯過很多修憲的時機，但台灣修憲的門檻真的太高了，現在難度又更高。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
微博沒出手封號汪小菲！　CEO親曝原因
快訊／21縣市低溫特報「跌破10度」　冷到明天
快訊／震撼！湖人補強禁區神獸威廉斯沒了　與黃蜂交易撤銷
快訊／增至40人下水找！　搜出18屍塊
大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！　網淚：妳等到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC「750元之亂」炸鍋　洪孟楷踢爆：去年就拍板要多收1千萬元

以倒閣反制罷免？　學者分析民眾黨不敢：重選有3席都要偷笑

收審查費會導致3C產品漲價嗎？　NCC解答：不影響國內市價

鄭家純忍2個月開撕史書華？　暗示問題不只私德「這個人沒救了」

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

引領台灣面臨挑戰　黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

憂柯文哲恐遭押人到死　陳佩琪落淚苦喊：活下去的理由是什麼？

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

NCC「750元之亂」炸鍋　洪孟楷踢爆：去年就拍板要多收1千萬元

以倒閣反制罷免？　學者分析民眾黨不敢：重選有3席都要偷笑

收審查費會導致3C產品漲價嗎？　NCC解答：不影響國內市價

鄭家純忍2個月開撕史書華？　暗示問題不只私德「這個人沒救了」

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

引領台灣面臨挑戰　黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

憂柯文哲恐遭押人到死　陳佩琪落淚苦喊：活下去的理由是什麼？

輝達H100助陣　台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

零下2度飄雪！太平山白色世界超美　今早吸引1500千人追雪

性侵幼女5年！上學前凌辱喊「就喜歡這樣」　獸父自稱100分爸爸

打工買的！高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

捨不得分開！英77歲阿嬤帶「女兒腐屍」逛街　鄰居目睹遺骸做惡夢

16歲少女遭綁架下藥性侵1個月　海地孩童性暴力飆1000％

近藤健介回憶18歲的大谷翔平：這傢伙太可怕了！

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

假漁民泛濫　社會保險制度公平性有漏洞

比高鐵還慢「為何選擇搭台鐵？」　網點出1優勢：不用再轉

【花蓮驚見黃喉貂！】飯店附近見台灣特有種　民眾難掩激動情緒超嗨XD

政治熱門新聞

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

史書華外遇翻車　學者：我開始對他有些尊敬

憂柯文哲恐遭押人到死　陳佩琪落淚苦喊：活下去的理由是什麼？

國外買3C產品NCC收750元審查費　黃國昌批：幹起有牌流氓

收審查費導致3C漲價？NCC：不影響

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

送件即退件！藍營領銜人出包　罷免吳沛憶確定「不予受理」

大罷免開跑一周　中選會：共收33案立委罷免案

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

國軍人力告急！國防部出招：放寬刺青、身高限制

出包！罷免吳沛憶領銜人「設籍未滿4月」　2678份連署被退

更多熱門

相關新聞

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

民眾黨主席補選首場政見會在今（8日）登場。候選人黃國昌在申論時，提到和平不會從天上掉下來、不會把未來寄託在對手善意之上，直球回應對手蔡壁如的「大和解2.0」；另外，他也表示，將以民眾黨為平台，集結眾人的智慧為台灣擘畫、為人民勾勒出邁向2028的政策綱領。

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

關鍵字：

立法院倒閣修憲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

大S逝「為何路人也超難過？」3點原因

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面