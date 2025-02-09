以倒閣反制罷免？　學者分析民眾黨不敢：重選有3席都要偷笑

▲民眾黨目前有8席立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會「朝小野大」，立法院紛擾至今。除了綠營發起的罷免行動外，為解決憲政僵局，社會上也開始出現倒閣的討論。然而，東吳大學政治系助理教授陳方隅直言，台灣的憲政體制雖然允許在野黨發動倒閣，但藍白陣營現階段不會考慮這個選項，特別是民眾黨，「現在有8席，重選有3席都要偷笑。」

在時代力量黨主席王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」中，陳方隅指出，台灣的憲政體制設計相當特殊，只有在野黨能發動倒閣，而總統卻無權解散國會，這與法國的制度不同。在法國，總統可以主動解散國會，倒閣與解散國會可相互牽制。他分析，目前的民調顯示，總統賴清德的支持度約為55％，若發動倒閣，在許多選區，僅需3至5％的選票轉移，就可能導致選舉結果翻轉。

陳方隅舉例，國民黨在桃園的多數立委席次皆以些微差距勝出，而目前被點名罷免的板橋東區立委葉元之，也僅以約2000票的差距當選，「2000票連1％都不到，只要1％的選票轉移，他就會輸，所以其實藍營根本不敢倒閣。」

至於民眾黨的態度，陳方隅斷言，他們不敢，因為該黨全數立委皆來自不分區席次，而自前黨主席柯文哲的貪腐爭議爆發後，民調急速下滑，「民眾黨現在有8席，重選有3席都要偷笑。」

對此，王婉諭表示，台灣的憲政制度確實讓倒閣難以實現，這也正是時代力量長期主張修憲的原因。她坦言，「這也很可惜，過去八年我們錯過很多修憲的時機，但台灣修憲的門檻真的太高了，現在難度又更高。」