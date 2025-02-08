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蔡英文爬阿朗壹古道　4小時路程走到「懷疑人生」　

▲前總統蔡英文挑戰「阿朗壹古道」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文挑戰「阿朗壹古道」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文今（8日）在社群平台透露，她前幾天去爬一直很想爬的「阿朗壹古道」，路線從屏東旭海一直走到台東南田，雖然走到一半時，曾經開始懷疑人生，但當她站在最高點觀音山鼻，看到壯麗的海岸風光，就覺得一切非常值得。值得注意的是，蔡英文也罕見穿上登山鞋、拄著登山杖，以此完成這趟長達4小時的登山路線。

蔡英文在臉書發文提到，自從卸任後，她有空就會去台北市的近郊爬山，鍛鍊體力、維持健康，練習了好幾個月，過去幾天，她到了以前一直很想去爬的阿朗壹古道。

蔡英文透露，這一次，她從屏東的旭海，走到台東的南田，一共花了4小時，這條古道，是台灣少數仍然未有公路開通的地方，保留了許多當地的自然生態與景觀，一路上依山傍海，真的非常美。

▲前總統蔡英文挑戰「阿朗壹古道」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文挑戰「阿朗壹古道」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

「已經八年沒有好好爬山的我，本來有點擔心，會不會沒辦法走完全程。」蔡英文說，自己剛開始爬的時候，覺得「也還好」，走到中段，卻開始懷疑人生，問自己「真的走得完嗎？」。

蔡英文直指，尤其是好漢坡那一段路程，真的非常有挑戰性，但當爬到阿朗壹古道的最高點觀音鼻山時，她看到壯麗的海岸風光，就又覺得一切非常值得。

這次爬山的經驗，蔡英文認為，爬山跟其實跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在後頭，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，終究能克服困難，到達終點。最後，蔡英文還說，自己很推薦大家，如果想知道南台灣有多美，走一趟阿朗壹古道，用雙腳體會就知道。

▼前總統蔡英文挑戰「阿朗壹古道」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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