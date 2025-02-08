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東港警1月抓超速最狂路段曝！不是東琉線碼頭　在新園河堤一路

▲新園鄉河堤一路超速車輛多，成為東港警分局1月科技執法取締最多路段 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新園鄉河堤一路超速車輛多，成為東港警分局1月科技執法取締最多路段 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局轄區科技執法取締汽機車違規案，1月份取締績效第1名，意外不是東琉線交通船碼頭，而是新園鄉烏河堤路的違規超速，件數達600件，跌破用路人眼鏡；東港警方提醒用路人，該路段時速限制50公里。

▲新園鄉河堤一路超速車輛多，成為東港警分局1月科技執法取締最多路段 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新園鄉河堤一路超速車輛多，成為東港警分局1月科技執法取締最多路段 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港東琉線交通船碼頭、華僑市場是東港警分局轄區交通最繁忙路段，以往每逢假日湧入大批遊客，由於不時出現車輛違規停放、影響交通情況，引來用路人檢舉，警方也不定時執行取締措施，惟收到效果不如預期。

屏東縣政府警察局有鑑於此，在東港警分局轄區新增4處科技執法路口，分別是東港鎮朝隆路(東琉碼頭周邊)、東港鎮河堤一街、台17線沿海路(東港陸橋)、台17線沿海路與中正路等4個路口，並自今年1月1日啟用，由於今年春節達9天，其中7天在1月，警方預測會湧入大批遊客至小琉球旅、華僑市場吃東港美食，可能出現大批汽機車違規現象，成為轄內科技執法取締開單告發的第1名路口，只拍到468張違規告發單，第一名反而是東港大橋邊的新園鄉烏龍河堤一路，違規超速達600件；第3名是台17線沿海路(東港陸橋)河堤路的218件，其中以紅燈右轉為主。

警方表示，東港用路人先前往萬丹、屏東市，幾乎都行駛號口27線貫穿新園鄉烏龍等4村，行經路口不少，且設置許多交通號誌，影響行車順暢；隨著東港溪邊的烏龍河堤路拓寬，路口號誌相對少很多，用路人改行駛河堤一路至水公司港西抽水站附近，再左轉接台27線；由於行駛該路段的用路人，速度均不低，威脅前往村民前往東港溪運動、散步安全，警方因此設置自動超速照相機，多數駕駛疏於注意路旁警示標誌，一加油就超速，就拍到違規超速，成為東港警分局1月份取締的冠軍桿。

東港警分局提醒，科技執法設置目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通安全規則，以保護自己與他人生命財產安全。

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