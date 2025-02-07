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高鐵延屏東最快2039年通車　評估分階段「先開進高雄站」

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵南延屏東已啟動綜合規劃作業。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線拍板採進入高雄站的「高雄案」路線，鐵道局已啟動綜合規劃作業，估計要花1年半時間，後續還有二階環評，最快2028年可提報行政院，工期約11年。依此推估，最快2039年有望通車，鐵道局擬評估分階段通車先通到高雄站。

高鐵南延屏東確定採「高雄方案」，路線計畫將沿台鐵路廊進入高雄市區，續行延伸至屏東六塊厝特定區，估左營到屏東長度25.9公里，行車時間為25分鐘，工程界推出工程經費可能超過1500億元。

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交通部鐵道局長楊正君今(7日)受訪時表示，高鐵南延屏東已經啟動綜合規劃，估計作業要花1年半時間，二階環評作業預估要3年，預計今年8月將可選出路廊，並啟動一階環評，若順利的話，最快2028年可以送行政院，工期預估要11年。

依此工期11年推估，最快2039年有望完工通車。鐵道局也規劃在綜合規畫中評估分階段通車，研擬先通車到高雄站，再通車到屏東站等可行性，預估兩者通車時間點差距不大，不過鐵道局將先與地方溝通。

楊正君表示，根據預估，高鐵高雄站通車後，高鐵左營站將有6成運量將會移轉到高雄站，以長遠來說，高鐵的確需要第二個車站，目前要做的是想辦法降低拆遷影響，不過採潛盾式工法，影響性將比鐵路地下化工程影響小。

此外，高鐵北延宜蘭預估今年第三季完成二階環評，最快今年底前可提報行政院，預估行政院核定後，後續還有設計發包等作業，約1年半到2年後可以動工，工期推估要9年到10年，也不排除超過10年。

至於環島高鐵是否是下階段將推動目標，楊正君表示，這是一個願景，但將等北延宜蘭和南延到屏東後，再依照運量等情況來評估。

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高鐵南延屏東高雄交通部通車鐵道局

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