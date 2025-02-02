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大陸 大陸焦點 特派現場

《哪吒2》高峰期5分鐘一場　網友笑了：像看到我的鬧鐘

▲▼河南一間電影院密集播映《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

▲河南一間電影院密集播映《哪吒2》。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸今年春節最夯的電影，莫過於《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》），截至今（2）日下午，這部動畫電影的票房已經突破30億元‌‌（人民幣，下同；約合新台幣137億元）。大陸各家電影院無不密集放映，河南一家戲院在高峰期每5分鐘就播映一場，讓網友感嘆「像是看到自己的鬧鐘」、「爆米花機都做到冒煙了吧」。

《哪吒2》在春節檔期間表現出色，憑藉精彩劇情、出色特效及深刻主題，贏得了大陸觀眾和業內人士的高度評價。影片首日票房達到4.86億元，刷新大陸影史動畫電影最高單日票房紀錄‌。

▲▼網友紛紛曬出《哪吒2》滿座的照片。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友紛紛曬出《哪吒2》滿座的照片。

據貓眼專業版數據，至截稿為止，上映五天以來，《哪吒2》在大陸的票房累計已經突破30億元，票房占該年度電影票房的64.1％；排片場次達到20萬1295場，排片占比為44.2％。

《哪吒2》正夯，許多電影院密集播映，河南有網友發文表示，當地某影院一天排了88場《哪吒2》。網友稱，平均10分鐘排一場，高峰期5分鐘排一場。陸媒查詢發現，該影院位於河南鶴壁。這個話題也登上微博熱搜。

有網友看到場次表之後笑稱，「這個排片間隔好像我起床的鬧鐘」、「我大湖南的公交車（公車）發車頻次都沒這麼多」、「一天88場是我哪吒的極限了吧」、「爆米花機都做到冒煙了吧」。

▲▼有網友說，自家小縣城的《哪吒2》票價也不便宜。（圖／翻攝自微博）

▲有網友說，自家小縣城的《哪吒2》票價也不便宜。

也有網友反映，許多電影院場場爆滿，也導致《哪吒2》票價不便宜，「三線小城市，這票價絕了」、「電影院估計賺得笑麻了吧」、「影院這是一年不開張開張吃一年的節奏吧」。

貓眼專業版數據此前預估，《哪吒2》最終總票房將達到67.4億元，燈塔AI則預測最終總票房為61.61億元，如果預測準確，《哪吒2》將超越主旋律戰爭片《長津湖》（57.75億元），成為大陸影史上最賣座電影。

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