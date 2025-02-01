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大陸 大陸焦點 特派現場

上映四天賣逾90億　「哪吒2」有望成陸影史票房冠軍

▲▼《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

今年大陸春節電影市場頗旺，2025年電影票房累計已突破70億元（人民幣，下同）。其中春節最夯的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）票房已突破20億元（約合新台幣91億元），最新預測該片總票房將超過67億元（約合新台幣307億元），最終將超越《長津湖》、登上大陸影史票房榜冠軍。

據貓眼專業版數據顯示，截至今（1）日10時47分，2025年度大陸電影票房（含預售實時）已突破70億元，共賣出1.47億張電影票，播映場次超過1368.5萬場。

今日是大年初四，也是大陸電影春節檔的第四天，動畫電影《哪吒2》的票房繼續居冠。《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》分居票房第二、三名。

▲▼《哪吒之魔童鬧海》有望成大陸影史票房冠軍。（圖／翻攝自微博）。

▲《哪吒之魔童鬧海》有望成大陸影史票房冠軍。

據燈塔專業版數據，今日12時前，《哪吒2》票房（含點映及預售）已超過20億元、觀影人次超3600萬，並創大陸影史春節檔動畫片累計票房紀錄；最新預測總票房67.4億，預測最終票房登頂大陸影史票房榜。燈塔AI則預測《哪吒2》最終總票房為61.61億元。

目前，大陸電影票房紀錄的前三名依序是主旋律戰爭片《長津湖》（57.75億元）、愛國主義動作片《戰狼2》（56.94億元）、奇幻喜劇片《你好，李煥英》（54.13億元）。

▼大陸今年電影票房已突破70億元人民幣。

▲▼大陸今年電影票房已突破70億元人民幣。（圖／翻攝自微博）

《哪吒2》自上映以來，憑藉精彩的劇情、出色的特效以及深刻的主題，贏得了大陸觀眾和業內人士的高度評價。影片首日票房達到4.86億元，刷新大陸影史動畫電影最高單日票房紀錄。

該片於大陸春節檔開啟第一天就在票房和口碑上處於領先。影片中哪吒與敖丙攜手力戰對手、太乙真人的「川普」幽默，以及四海龍王的驚豔亮相等，都成為觀眾熱議的焦點。許多觀眾表示：「這是一部值得二刷甚至三刷的電影！」

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