引領台灣面臨挑戰　黃國昌：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨

▲民眾黨主席補選首場政見會，候選人、代理主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選首場政見發表會今（8日）登場。候選人、代理主席黃國昌在最後的結論時，再把砲口對準民進黨，強調會與所有支持者攜手捍衛台灣的民主，對抗綠色威權，成為強而有力監督的在野黨；此外，他也宣示，民眾黨要從一人政黨走向全民政黨，喊話黨員同志一起努力。

黃國昌說，民眾黨在去年面臨創黨以來最嚴重的政治攻擊，但不僅沒有被擊倒、也沒有渙散，依然在自己的工作崗位上認真工作，兌現與選民的政治承諾。要利用這機會向所有不離不棄的民眾黨支持者、全體黨員，致上最深的敬意與謝意，因為有你們才有民眾黨。

黃國昌強調，政治必須落實在生活的每一天，因此民眾黨將會繼續延續議會路線、街頭路線，雙頭並進，會用具體行動展現出意志與行動力、執行力，攜手捍衛台灣的民主，對抗綠色威權。

黃國昌表示，要先跟黨內同志至上誠懇歉意，未來2年會非常辛苦，因為民眾黨要從一人政黨走向全民政黨，會是、也必須是強而有力監督的在野黨；也必須是勇於履行競選承諾的反對黨；也必須是引領台灣社會面臨挑戰，忠誠愛國、言行合一的民眾黨，如此才不會辜負人民的期待。

「面對執政黨的攻擊，要心存善念、盡力而為，懷抱正直誠信的精神。」黃國昌說，未來一方面會為實踐改革而努力、一方面為台灣擘劃前進的方向。民眾黨所有的同志接下來必須要10倍努力，這個過程或許很漫長，但終將迎來天光。

黃國昌表示，會讓社會看到，當執政的民進黨把責任推給在野黨，民眾黨會以具體行動回應選民的訴求、履行競選承諾；當民進黨用口號治國，民眾黨以具體行動讓改變成真；當民進黨用民主當武器、用雙標司法、綠色媒體追殺在野黨，民眾黨會承繼起台灣人民的託付，實現改革的理念。

「我始終相信，在台灣民主發展的洪流中，政黨是人民的工具，而不是政治的目的。」黃國昌說，民眾黨的未來也如同過去曾經執政兩大黨一樣，必須接受人民與歷史的檢驗，民眾黨會扛起責任，期許自己成為這時代台灣人民的託付。