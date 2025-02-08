若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

▲民眾黨主席補選首場政見會，候選人蔡壁如。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選首場政見會今（8日）登場，候選人蔡壁如在引言時說，深信前主席柯文哲歷經劫難，必將如浴火鳳凰，重新帶領民眾黨；她提到，柯的遭遇無異於以司法之名行「押人取供」之實，這就是賴清德對柯文哲的「政治迫害」、「政治追殺」。她宣誓，「若我當選民眾黨主席，首要戰略即是全力營救柯文哲」。

蔡壁如開場引言時，先提到柯文哲去年被關押的過程，「2024年9月5日，柯文哲被羈押的那一夜，我痛徹心扉，徹夜難眠」，還疑似哽咽。接著她說，台灣司法的正義在那一刻似乎已然熄滅、破碎。

蔡壁如指出，這一切，源於「雙少數」政府的賴清德，深知2028年將與柯文哲再度對決，因而懼怕，以司法手段斬殺對手，企圖讓柯主席無法參與未來的競選，「然而，我深信，柯文哲歷經劫難，必將如浴火鳳凰，重新帶領民眾黨」。

蔡壁如說，她今年提出了「大和解2.0版」，但有人認為，這樣的和解選擇是懦弱、逃避，甚至可能導致民眾黨的瓦解。她認為，第三勢力應該是「民主內戰」的維和部隊。柯建銘瘋了，民進黨跟著瘋、網紅跟著瘋，難道選民支持者也要跟著瘋？難道民眾黨也要跟著瘋嗎？

「我深知人民渴望的是安定與繁榮，而不是永無止境的政治惡鬥。」蔡壁如說，她有自信，民眾黨可以扮演藍綠衝撞的維和部隊。透過智慧與策略，會為台灣開創一條新的道路。她表示，自己當過立委，見識過柯建銘的跋扈，我也很氣憤，但不會為了跟他意氣用事，就跟他對抗，玩起大罷免。

蔡壁如認為，政治家要以蒼生為念，要回到從事政治初衷。回到民眾黨的基本價值：科學、理性、務實。我要告訴兩大黨的極端派，「柯建銘夠了，你們真的夠了，我們不支持罷免，請大家一起坐下來，解決政治僵局」。

「柯文哲主席的遭遇，無異於以司法之名行『押人取供』之實。」蔡壁如說，查無金流證據當局仍繼續羈押，因此她定調這就是賴清德對柯文哲的「政治迫害」、「政治追殺」。她也宣誓，「若我當選民眾黨主席，首要戰略即是全力營救柯文哲」。

「此時此刻，黨需要像我這樣的人才。」蔡壁如說，她既能提出「大和解2.0版」，與對手坐上談判桌，同時，仍堅持司法迫害柯文哲的情況下，帶領眾人對抗賴清德政府以及不公不義的司法，讓國際媒體關注，揭露其以司法手段打壓異己的真相。

蔡壁如表示，民眾黨成立以來，歷經無數的打壓與迫害，甚至被認為會泡沫化。她說，若當選黨主席，一定會爭取民眾黨的最大生存空間，並且達成在野合作的最大價值，「在野合作，不只是議題上的策略性合作，最終還是要回歸選戰的戰略布局」。

蔡壁如說，在野黨彼此之間多年來所累積的互信與善意，不該因選戰過程中的短期競爭而消耗殆盡，唯有攜手合作，才能發揮一加一大於二的綜效。

「我要告訴民進黨，告訴賴清德，告訴柯建銘，台灣不是他們可以恣意妄為的地方。」蔡壁如說，賴清德必須知道他只有40%的得票率，更是國會的少數，民眾黨作為在野勢力，絕對不會退讓，我會跟小草一起，制衡民進黨，讓國家社會重回正軌。