蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

▲前立委蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選首場政見發表會今（8日）登場，前立委蔡壁如在最後的結論階段時說，會推動「大和解2.0」計畫，但若民進黨執意要走對抗的路，也會團結所有反對力量制衡濫權政府；另方面，仍會保持民眾黨的獨立自主，不會成為任何政黨的附庸。此外，她也拋出「人民可直接罷免總統」的修憲，更符合民主精神直接公投罷免獨裁總統，展現民眾黨站在制度制高點的決心。

蔡壁如說，她主張推動「大和解2.0」計畫，如果她當選黨主席，將邀請各黨主席坐下來共同品嚐大和解的咖啡，坐下來開誠佈公討論國家未來，相信國家是大家的、社會是大家的，社會及國家的問題不分黨派。

蔡壁如表示，這不僅是形式上的會面，更展現民眾黨願意為台灣的未來超越黨派，尋求合作的誠意。但和解並非無條件讓步，將提出2個條件，一，請民進黨停止濫用罷免制度；二，要尊重司法獨立，司法不該成為打壓異己的工具。

蔡壁如提到，若民進黨不接受他的和解提議、持續進行政治打壓，她將啟動先和解後反制的策略，這意味已經給予對方合作機會，如果對方不珍惜，我將採取正當且必要的反制行動。

蔡壁如說，如果民進黨執意要走對抗的路，民眾黨也沒有選擇，唯有團結所有反對的力量，制衡這個濫權的政府。此外，也將與國民黨戰略性合作，但不代表認同國民黨的所有做法，合作基礎是基於對抗民進黨的極端政治行動，而非全面結盟。

蔡壁如強調，一但成功制衡民進黨，仍然保持民眾黨獨立自主的個性，不會成為任何政黨的附庸，將支持罷免不適任的民進黨立委以牙還牙，讓他們明白濫用罷免制度將付出代價。

另外，蔡壁如也提到，會推動罷免制度的改革，例如提出憲法增修條文第二條，增訂人民可以經一定比例提案，直接罷免總統的修憲，更符合民主精神直接公投罷免獨裁總統，展現民眾黨站在制度制高點的決心。