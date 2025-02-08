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和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

▲▼民眾黨主席補選首場政見會,蔡壁如,黃國昌。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席補選首場政見會，候選人黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選首場政見會在今（8日）登場。候選人黃國昌在申論時說，和解不會從天上掉下來，「作為一個負責任政黨，不會把國家未來發展寄託在對手善意之上」；他說，作為對選民有承諾、對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己生存寄託在執政者的善意之上，「若不思考怎樣讓執政黨感受民眾黨監督的決心，那麼名為和解的退讓，只會讓執政者一步步削弱人民自主的力量」。

黃國昌在申論時說，過去一年取得政權的賴清德政府，除對柯文哲展開政治追殺、對在野黨漫天抹黑抹紅攻擊，幫人民大漲電價、發動大罷免造成政治內戰外，去年520上台的賴政府到底繳出什麼成績單？又為人民做了什麼？

黃國昌提到，對外除了有瞬息萬變國際情勢，國內也有長久累積的嚴峻問題，過去十幾年，台灣半導體產業獨步全球，固然為台灣帶來財富，也把台灣推向世界舞台樞紐。但同時，台灣的傳統產業正在面臨景氣寒冬的嚴峻考驗，更嚴重的是，過去8年在民進黨主政下，台灣貧富差距日益惡化，飆漲房價、實質凍漲的薪資，讓台灣房價所得比在去年第三季已經攀到歷史新高10.82%。

黃國昌說，面對嚴峻情勢，台灣年輕人不僅不敢成家，恐怕更看不到未來，看到執政黨除政治鬥爭、排除異己外，卻毫無具體作為，執政一片蒼白。

黃國昌提到，執政黨成天把民主掛在嘴上，喊得震天價響，但面對不同意見時，從民進黨中央廚房，透過媒體、側翼，把所有發出不同聲音的人全打成中共同路人。這樣的政府不僅僅喪失人民信任，更無法承擔人民託付，現在更透過認知作戰發動大罷免，要把台灣社會進一步推向撕裂的邊緣，因此 作為負責任的在野黨。

「民眾黨第一個任務，就是要持續強力監督、有效制衡執政黨。」黃國昌說，要讓相信理性問政、民主不能倒退的政治工作者有所依靠，讓拒絕獨裁、反對威權的台灣人民有所寄託。

黃國昌直言，不可諱言，要維持第三勢力火苗，是非常艱鉅的道路，「這樣的處境，我與柯文哲都不陌生」；他說，他非常清楚認知到，和解不會從天上掉下來，「作為一個負責任政黨，不會把國家未來發展寄託在對手善意之上」，作為對選民有承諾、對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己生存寄託在執政者的善意之上。

黃國昌說，「如果不去思考怎樣讓執政黨感受民眾黨監督的決心，那麼名為和解的退讓，只會讓執政者一步步削弱人民自主的力量」。

黃國昌強調，台灣不會是屬於民進黨的台灣，但他相信，民眾黨絕對是屬於全體台灣人的政黨。他說，民眾黨除了要有能力抵抗執政者無畏的政治攻擊、追殺外，更要有能力擘劃台灣的未來，「民眾黨第二個任務就是以具體行動、執行力肩負改變這國家的責任」。

黃國昌提到，過去這一年，民眾黨履行柯文哲2024年總統大選中做出的承諾，23年沒辦法修正的財政收支劃分法，民眾黨做到了；2017年司改國是會議以來，民進黨政府不斷拖延、研議、跳票的吹哨者保護法，民眾黨做到了。

「民眾黨是個說到做到、言行合一的反對黨。」黃國昌強調，未來會繼續履行對司法改革、媒體改革、居住正義的承諾，要肩負起本來是應該執政黨要負起的責任，由民眾黨幫執政黨來完成。
 

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