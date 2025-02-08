黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

▲民眾黨主席補選首場政見會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選首場政見會在今（8日）登場。候選人黃國昌在申論時，提到和平不會從天上掉下來、不會把未來寄託在對手善意之上，直球回應對手蔡壁如的「大和解2.0」；另外，他也表示，將以民眾黨為平台，集結眾人的智慧為台灣擘畫、為人民勾勒出邁向2028的政策綱領。

黃國昌在申論時提到，除了繼續履行承諾外，接下來也將以民眾黨為平台，為台灣擘畫、為人民勾勒出邁向2028的政策綱領，將邀集社會各個領域愛國愛台、希望台灣向前，為下一代找到出路的朋友們，一起為台灣邁向2028年的政策綱領，集結眾人的智慧。

黃國昌強調，就如他先前所說過的，「價值不能淪為口號，執行力才是關鍵」，讓話語成為現實，是政黨推動政治進步的唯一方式。當執政者擺爛時，民眾黨監督制衡；當執政者濫權時，民眾黨扛起應負的責任；當執政者跳票時，民眾黨幫執政者兌現承諾，完成改革。

黃國昌說，過去這一年時間中，相信民眾黨在柯文哲帶領下，以具體行動向台灣人民展現，民眾黨是個有理念、有決心，且會以具體行動實踐對選民做出莊嚴承諾的政黨。

黃國昌表示，接下來，如何讓優秀人才留下來、讓下一代看得到未來，將是民眾黨責無旁貸的時代使命，也是接下來他與全體黨員同志共同努力的目標。

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）