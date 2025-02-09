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桃園第二屆星人秀冠軍呂儀圓歌手夢　單曲破13萬瀏覽

▲桃園第二屆星人秀冠軍呂儀圓歌手夢

▲桃園第二屆星人秀冠軍呂儀圓歌手夢，單曲破13萬瀏覽。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局連續兩年成功舉辦「桃園星人秀」表演藝術徵選活動，累計培育超過百位表演藝術青年，打造桃園青年展現才華的重要舞台。其中，第二屆冠軍歌手呂儀奪冠後，推出第一支單曲《原來愛痛過以後才能懂》並於社群上獲得廣大迴響。

市府青年局8日表示，來自啟英高中音樂科的呂儀，自第一屆桃園星人秀起便嶄露頭角，一路過關斬將榮獲歌唱組第三名。經過一年的沉澱與努力，呂儀於第二屆桃園星人秀再度參賽，以精湛的歌唱實力奪得歌唱組冠軍，成為活動焦點並展現堅持與進步的成果。同(113)年呂儀也以藝名仙杜貝拉發佈了自己的第一首單曲《原來愛痛過以後才能懂》並於社群上獲得廣大迴響，目前YouTube瀏覽人次已超過13萬，呂儀表示將持續進行創作，期有更多好作品分享大家。

競賽過程中，青年局結合桃園在地音樂公司（耳朵先生音樂），提供業界專業音樂培育資源及輔導，從歌唱技巧到歌曲詮釋，進行全方位的培訓。負責人林振益老師表示，「桃園擁有眾多優秀且多元的新秀，近年在桃園市政府的積極推廣下，不僅吸引了更多業界資源投入，也讓桃園青年逐漸在各大舞台嶄露頭角。

市府青年局長侯佳齡表示，青年局致力於培育桃園優秀青年，星人秀徵選活動除了競賽外，也在過程中提供業界專業導師培訓、展演媒合等資源，將有興趣朝表演藝術發展之青年朋友，得以站上更多舞台，盡情揮灑才華，展現桃園青年的無限潛力。今(114)年度桃園星人秀也即將開跑，歡迎有興趣的桃園青年朋友，關注桃園市政府青年事務局官網及臉書專頁。

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