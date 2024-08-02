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獨／「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身分曝　意外自揭感情現況

▲Yuri被稱為地表最正啦啦隊，明年動向備受矚目 。（圖／Yuri提供）

▲Yuri被稱為地表最正啦啦隊，明年動向備受矚目 。（圖／Yuri提供）

記者吳奕靖／高雄報導

樂天女孩成員Yuri（陳怡叡）有「最正啦啦隊女神」的封號，不過日前她傳出「找不到理由留在球團」，疑似是找不到工作，不過現在新工作來了，不僅有國內知名唐舖子找上她擔任一日店長，新單曲也要發行，人有工作精神爽之餘，她也曝光目前的感情狀況。

日前Yuri（陳怡叡）日前傳出「找不到理由」留在球團，又扯出沒有工作，消息傳出讓不少粉絲擔心她的未來動向，是否明年將會離開樂天啦啦隊，她接受《東森新媒體ETtoday》獨家訪問時回答：「當啦啦隊是一件很開心的事，然後目前工作也一切順利，接下來下半年也有很多事情想要完成呈現給大家，所以我覺得一切就是順其自然，然後保握當下把自己份內的事情做到最好，是最重要的」。

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(外送稿用)▲▼Yuri,陳怡叡。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

▲Yuri最近一場工作將在8月3日擔任一日店長，她也透露即將有新身份。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

那到底現在Yuri除了樂天女孩啦啦隊工作之外，到底還有沒有其他工作？她笑了笑要大家放心，因為現在可是有新身分就是「創作歌手」，最近密集準備新的EP，總共收錄了三首歌，即將要推出！作品其中還有她的作詞以及嘗試編曲，這也讓宣告Yuri不僅從電影戲劇界跨足到了音樂界，所以她也希望大家能夠期待她的音樂。

除了當歌手之外，她在透露自己「有一日店長活動、代言跟廣告會陸續推出」，大家就不用替她擔心「找不到工作」，其實她最近的一場活動就是在3日上午11點，國內知名唐舖子聘請她到台北市迪化街擔任一日店長，但也不知道是不是人有「喜事」精神爽，自己還意外向記者揭露目前的感情現況。Yuri說：「目前以工作為重，因為下半年有很多事情在籌備也有很多事要做，有作品呈現給大家，所以沒有時間認識新朋友，但是也不排除認識新朋友，歡迎大家多多介紹」。

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