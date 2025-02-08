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台南安平開台天后宮受邀參加印尼元宵嘉年華　推廣台灣媽祖文化

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗，希望能將台灣媽祖文化推廣到東南亞等國家及做好國民外交。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8日上午舉辦行前授旗典禮以振士氣，市長黃偉哲一早特地先前往上香祈福，並在旗幟上簽名，祝福安平開台天后宮代表團前往印尼一切順利，並盼透過台灣的媽祖文化來提升兩國宗教交流。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平開台天后宮印尼民間團體邀請，將於2月11日至15日前往印尼茂物市、萬隆市參加當地的元宵嘉南華，而天后宮的媽祖神尊及神轎也跟隨前往並在當地進行遶境為當地民眾祈福，另外台灣開台西來庵的家將團也一起前往表演，將台灣的媽祖文化、宗教文化在當地展現出來。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平天后宮對這次海外出巡，於8日上午11時召開記者會，市長黃偉哲因行程關於特於上午8時與民政局長姜淋煌共同前往簽名授旗，而記者會由副市長葉澤山及民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華共同前往，另名市議員盧崑福、林美燕及安平10角頭的廟宇代表人一起前往參與。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，安平開台天后宮是台南最重要的宗教聖地之一，亦是信仰中心，這次前往印尼與進行宗教文化交流，不僅會有印尼政府高層一起參加，相信也能讓許多印尼華人或當地民眾，感受到台灣宗教文化的珍貴。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，此次參與印尼元宵嘉年華的還有西來庵家將團，台南是台灣家將文化集大成所在地之一，有越來越多年輕人願意了解並投入，具有文化傳承的意義。同樣的，印尼的宗教也有人偶或面具藝術等獨特的文化特色，透過參與當地的元宵嘉年華，台印雙方可望激盪出更多交流火花。

▲台南安平開台天后宮媽祖神尊受邀前往印尼參加元宵嘉年華及遶境，市府對於全台媽祖第一尊出訪印尼相當重視，市長黃偉哲及副市長葉澤山前後分別前往授旗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平區公所表示，安平開台天后宮是台南安平的地方信仰中心，1661年鄭成功來台也帶來了湄洲祖廟的媽祖神尊，做為旗艦上的護軍媽祖。荷蘭人撤出福爾摩沙後，國姓爺落腳大員，並改地名為安平，原先荷蘭人的教堂成了天妃宮，亦是臺灣本島第一座官設媽祖廟。前後歷經清領、日治及民國，安平天后宮內三尊鎮殿媽祖經戰事輾轉流徙，期間亦與安平在地宮廟建立深厚的羈絆。作為台灣媽祖信仰的發源地之一，開台天后宮成立媽祖學院，除了舉辦講座、研討會之外，也期待讓遠近信徒民眾更認識媽祖在安平的故事與神蹟。

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