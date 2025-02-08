鄰居民宅內設私人宮廟「照三餐燒香」！他告贏了

▲陳男指控鄰居吳男每天早中晚燒香，導致煙氣飄進他家中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名吳姓男子在家中私設宮廟，每天照三餐焚燒線香，因而被陳姓鄰居告上法院。吳男對此辯稱是「地方習慣」，不過法官經過審理，最後判他須賠10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳男與陳男是鄰居的關係，不過吳男在家中開設私人公廟，至少自2022年10月起，每天早、中、晚都焚燒線香，導致陳男家中的車庫、客廳充滿煙氣，牆壁也堆積了厚厚的煙垢。

陳男對此感到十分頭痛，自行購買空氣監測儀器測量，發現家中的細懸浮微粒（PM2.5）濃度超過正常標準，於是開口提醒吳男，希望能夠改善。

吳男聽完以後，將門口的香爐收起，改為在家中焚燒線香，但煙氣仍會飄到陳男家中，氣味侵擾並沒有改善。陳男為此還自掏腰包，花了1萬元加裝隔板，但仍收效甚微。

此外，由於陳男擔心，隔壁鄰居每天燒香，會影響自己、家人的健康，導致他罹患憂鬱症，最終忍無可忍，決定將吳男告上法院，求償金神撫慰金30萬元、憂鬱症治療費用8萬元，以及加裝隔板的1萬元費用。

吳男則主張，自家的宮廟平時祭拜太子爺、土地公等神明，僅有少數信徒，會在神明壽誕、節日聚集祭拜，平日沒有儀式活動，不是香火鼎盛的宮廟。且他是受雇勞工，平常只有早、中、晚3炷香祭拜，與一般家庭的神壇佛桌祭拜無異，就算有煙氣飄出屋外，影響也應屬短暫、輕微，就像是相鄰房屋炒菜的氣味一樣，難以禁絕。

吳男孩主張，根據相關規定，他的行為應屬於「地方習慣」認為的相當情形，陳男要求禁止焚燒線香的煙氣侵擾並無理由。

不過，法官審理後認為，吳男侵權行為的態樣、持續時間，以及對陳男造成的居住安寧人格法益的損害程度、陳男所受精神上痛苦等一切情狀後，判吳男須賠10萬元，全案仍可上訴。