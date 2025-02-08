台南金虎爺會慈善不間斷　助特境家庭年後生活安定

▲府城聖巡堂台南金虎爺會、市議員曾之婕、台南曾順良之友會，及東區區公所，8日在曾之婕服務處舉行聯合捐贈記者會，捐贈的物資包括白米、麵食、沙拉油和乾糧等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節假期過後，在社會的角落，有許多特境家庭生活仍然陷入困境，府城聖巡堂台南金虎爺會、台南市議員曾之婕服務處、台南曾順良之友會，與東區區公所，在春節假期過後立即伸出援手，捐贈物資給東區有需要援助的家庭，希望幫助他們在年後的生活上能夠持續安定。

府城聖巡堂台南金虎爺會、市議員曾之婕、台南曾順良之友會，及東區區公所，8日在曾之婕服務處舉行聯合捐贈記者會，捐贈的物資包括白米、麵食、沙拉油和乾糧等，都是由府城聖巡堂台南金虎爺會及曾順良之友會聯合提供，捐助的對象是由東區公所經過訪視後，評估都是有急需幫助的家庭，共計有2百個家庭受惠。

市議員曾之婕代表捐贈單位指出，春節期間每個家庭都是歡聲笑語，到處都充滿溫暖的年味，但是還是有一些特境家庭，仍然必須為了過完年之後的生活開銷發愁，所以央請府城聖巡堂台南金虎爺會及良友會能夠出手援助，也非常感謝東區區長黃炳元提供援助對象的名單，希望藉由這項捐助，減輕特境家庭的負擔，也讓他們在年後的生活持續安定。

府城聖巡堂台南金虎爺會在東區扮演安定人心的角色，持續關懷及捐贈物資給東區弱勢家庭，多年來善行義舉從未間斷，希望一起為社會溫馨光明而努力，記者會後，援助對象從2月7、8、10、11日4天上午9時至下午6時，都可至曾之婕服務處領取物資。