中嘉寬頻推電視「360宅家實境」　免出門遊遍台南

▲中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星以電視360宅家實境旅遊為主題，申請台南市經發局地方產業創新研發計畫，首波有5支實境旅遊影片上架，向長輩們介紹。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星以電視360宅家實境旅遊為主題，申請台南市經發局地方產業創新研發計畫，希望協助台南的文化觀光，首波有5支實境旅遊影片上架，並特別結合媒體識讀課程，前往五條港里活動中心向長輩們介紹。

中小企業為了永續經營，一定要求新求變持續創新研發，所以中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星特別透過機上盒開發新APP，將單一鏡頭的畫面變成360度環景效果，結合台南各地知名觀光景點，用遙控器的上下左右按鍵即可操作，簡單又方便。

中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星總經理陳建村表示，該專案也申請台南市經濟發展局2024年度地方產業創新研發計畫(即地方型SBIR)，希望成為協助台南拚文化觀光的利器，影片邀請南台科技大學的黃瓊儀專任助理教授「仙女老師」擔任實境導遊，帶領觀眾飽覽台南美景，目前上架5支影片，有安平小鎮、十鼓文創園區、烏山頭水庫、台灣美研院美妝博物館及左鎮化石園區，預計總共會有20支實境旅遊影片陸續上架。

五條港里的長輩們搶先體驗360實境旅遊，紛紛覺得好新奇，再加上還有設計按讚留言的功能，可以和電視雙向互動，直呼好玩，里長沈廉哲表示，現在長輩除了去活動中心參加課程，大多數的時間還是自己一個人，有實境旅遊APP，可以讓他們有新的體驗，「宅家」不無聊。

此外中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星講師許嫚真也進行新年第一堂的媒體識讀課程，內容詳細分析新聞標題及內容如何影響閱聽者的認知，進而造成偏見之問題。另有鑑於許多假新聞與投資金融詐騙案件層出不窮，特別分享辨識AI合成影像及詐騙帳號的秘訣，並提供防範詐騙及訊息查證的實用技巧、詳細解析投資詐騙案例，提醒長輩應保持警覺、謹慎看待網路上的任何信息。