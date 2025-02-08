陳子豪表弟自撞亡！機車卡牆壁現場畫面曝　報案人：躺角落難發現

▲味全龍外野手陳子豪的表弟賴丁誌騎車(紅圈)自撞圍牆身亡，現場畫面曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



味全龍外野手陳子豪的表弟賴丁誌，1月22日騎車行經台東台9線賓朗路時，不幸車禍過世，得年21歲，警方表示是賴丁誌自撞圍牆，詳細事故原因仍待調查釐清。報案民眾指出，當時經過事發地點，看到一輛機車倒在牆邊，往角落一看發現有人躺在那，「沒注意看的話不會發現」，今（8）日得知是陳子豪的表弟後也嚇了一跳。

報案人表示，1月22日早上8時許左右，行經事發地點的時候，看到一輛機車倒在路旁，往旁邊牆角一看發現有個人躺在那邊，於是立刻打電話叫救護車。當時車流沒有很多，救護車到場後，對面一戶人家出來表示，約半小時前有聽到巨大聲響，但是出來看沒看到東西，路面上也沒有什麼散落物，於是就回家了。

報案人指出，賴丁誌撞擊的點在牆角，當時經過時有看到他騎的機車，沒注意看的話不會看到賴丁誌，該處彎度沒有很大，過往沒聽說有發生過車禍，除了機車道以外，外側的水溝蓋道路也相當寬，如果是順著水溝蓋道路騎的話，就會碰到牆角。

▲ 陳子豪表弟賴丁誌離世 。（圖／台鋼雄鷹提供）

報案人說，當時路面上沒有看到什麼東西，碎片、後照鏡、刮痕等車禍痕跡都沒有，附近似乎也沒有監視器，經過時看到有機車卡在牆角，再往旁邊看發現有人，就立刻打電話報警了，今天得知是陳子豪的表弟也嚇了一跳。