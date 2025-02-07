老翁迷途　成功分局員警細心照顧協助返家

▲員警細心照顧迷途民眾並協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前，台東縣警察局成功分局新豐派出所員警陳建銘在值班期間，接獲民眾報案，指稱在海濱公園發現一名疑似失智的老翁，因擔心其身體狀況，便將老翁帶至派出所安置。陳員一眼認出該老翁為自己勤區內的一名陳姓長者（35年次），並發現老翁僅有輕微受寒及口渴，身體並無大礙。陳員立即提供麵包及飲水讓老翁果腹，並細心照料。由於陳員平日熱心助人，過去也曾協助這名老翁返家，因此迅速確認其身分，得知老翁平日居住於成功多元照顧中心，但不知何故擅自外出後迷失方向。

在陳建銘的悉心照顧下，派出所迅速聯繫照顧中心的照護員前來接回老翁，順利結束這場驚魂記。老翁家屬對此深表感謝，並讚揚陳員的及時協助與關懷。

成功分局分局長龔士哲也特別表揚員警的表現，指出他不僅工作認真，更對民眾需求極為關心，能夠及時發現並處理問題，堪稱警察的典範。分局長強調，協助迷途民眾返家是警察的本分，也是為民服務的重要一環。

成功分局同時呼籲社會大眾，多關心身邊的失智症患者，若發現有人迷路或走失，請立即聯絡警方或相關單位，共同維護社區安全與和諧。此次事件再次展現了警察與社區的緊密合作，以及對弱勢群體的關懷與支持。