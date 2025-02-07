東警聯手銀行阻詐　成功守護民眾財產

▲警方與金融機構聯手阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化詐騙防制能量，台東警察分局積極與轄內金融機構建立緊密合作機制，透過行員的機警與警方的迅速應對，成功攔阻多起假投資詐騙案件，保護民眾財產安全。

為表揚行員們的警覺性與社會責任感，台東警察分局分局長陳宏平、副分局長林慶村特別於昨日前往相關金融機構頒發感謝狀，今年一月份與轄內多家金融機構成功攔阻詐騙，分別與台東卑南初鹿郵局攔阻100萬元、台東卑南郵局攔阻300萬元、台東豐里農會攔阻78萬元，土地銀行台東分行亦成功攔阻30萬元，共計攔阻詐騙金額達508萬元。

經警方調查，這些攔阻的案例多為假投資詐騙，詐騙集團常以高報酬率吸引被害人投入大筆資金，而被害人在臨櫃匯款時，行員發現多數以「裝潢費」為匯款理由，進而提高警覺並即時通報警方攔阻，成功避免民眾財產損失。



陳宏平表示，投資務必選擇合法管道，切勿輕信來路不明的投資訊息，遇有疑似詐騙情形，可撥打 165 反詐騙專線 或 110 報案查證，以確保財產安全。陳分局長也特別呼籲，民眾可隨時上內政部警政署 「打詐臺灣 165」 打詐儀表板（https://165.npa.gov.tw/#/）查詢查詢最新詐騙趨勢與手法，掌握即時詐騙警訊，提高防詐意識，避免受騙。