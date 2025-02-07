突破研究助重症醫療決策　東馬主治醫師論文在醫學會獲獎

▲台東馬偕主治醫師陳昭賢論文在醫學會獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕紀念醫院的主治醫師陳昭賢，以一篇「早期預測住院心跳停止患者神經學預後與存活的創新工具」，探討住院心跳停止（IHCA）患者預後的新研究，榮獲台灣胸腔暨重症加護醫學會優秀論文獎第三名！這項成就不僅為陳昭賢個人贏得榮耀，更象徵著台東醫療在全國醫學界的重要突破。

陳昭賢的研究聚焦於心跳停止後的低溫（TTM，即透過控制體溫以保護患者腦部功能的治療方法）治療，並驗證了 "rCAST評分系統" 在住院患者中的應用效能。值得注意的是，院內心跳停止（IHCA）雖然較院外心跳停止（OHCA）少見，但仍然是醫療環境中的一大挑戰。本研究的評分工具可利用當下簡單的病患數據，快速預測28天內的存活率與神經學結果，對緊急醫療情況下住院病患救治，是一項突破性研究。可以協助醫療團隊制定更有效的治療方案，也幫助家屬可以做出更適合的決定。

研究發現，在接受低溫療法後的住院患者中，rCAST評分展現了良好的準確性，分數越低代表患者存活率及神經學恢復的機會越高，分數愈高則反之。這些結果為未來改善心跳停止患者的治療策略提供了重要參考。

陳昭賢醫師表示，「在台東工作多年，我深刻體會到偏鄉醫療的挑戰，也感受到病患對生命的渴望。我希望透過這項研究，為偏鄉患者帶來更好的治療機會。」此次得獎，展現出台東馬偕紀念醫院在偏鄉醫療環境中的堅持與努力。作為全台東唯一提供全方位重症醫療的醫院之一，馬偕團隊多年間持續推動醫療創新與學術研究，為當地居民帶來更高水準的醫療服務。