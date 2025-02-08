12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

▲快來看看你的星座適合怎麼度過這個週末，讓好運加倍降臨！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

週末到來，你是否已經決定好如何度過了呢？不妨參考日本網站《TRILL》解析的12星座週末運勢，找到最適合你的行動方針，讓自己補充滿滿能量，快一起來看看吧！

牡羊座：活力滿滿，旅行帶來好運！

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週六適合來場小旅行，即使只是短途出遊，也能讓你感受到不一樣的氛圍。邀請朋友一起開車兜風更能增添樂趣，建議選擇俐落的褲裝造型。週日的運勢略顯低迷，但與家人、兄弟姐妹共度時光能讓你重新充滿能量。圍坐在一起享受火鍋或鐵板燒，不僅能溫暖身心，還能帶來滿滿幸福感。

金牛座：財務規劃有利，學習新知助成長！

週六是提升財務知識的好時機，可以考慮規劃理財計畫，或向專業人士諮詢投資與儲蓄的建議，為未來打造更穩固的基礎。週日則是適合學習與探索的日子，你可能會對新知識產生濃厚興趣，參加講座、線上課程，甚至考慮進修，這些都能幫助你開拓未來的可能性。

雙子座：戶外活動助運，專注興趣有收穫！

想提升整體運勢？不妨趁這個週末投入滑雪或滑雪板等冬季運動，在大自然中大展身手，能帶來滿滿的活力與好運！如果你是宅系愛好者，也可選擇深入鑽研個人興趣，專業度提升後，甚至有機會讓你的興趣變成額外收入。幸運食物是甜點，享受美食的同時，也能帶來好心情！

巨蟹座：愛情運上升，直覺引導好運！

本週末的愛情能量滿滿！無論是為情人節準備禮物、挑選巧克力，或是訂位約會餐廳，都能為你帶來美好的發展。你的直覺特別敏銳，不妨相信自己的靈感，大膽行動，說不定會實現一直期盼的願望。此外，適量享用帶點辛香料的料理，能讓你的心情更積極正向，金錢運也相當不錯！

獅子座：週六加速前進，週日放慢步調！

週六的你可能比平時更急躁，但這反而是你的幸運行動日！試著尋找更有效率的工作方式，或規劃最佳出行路線，讓生活節奏加快。到了週日則適合慢下來，泡溫泉、做SPA或來場居家護理，幫助自己放鬆。因判斷力較遲鈍，重要決策建議延後到週一再做決定。

處女座：人際運波動，調整心態迎新機！

週六與人相處時，情緒容易失控，甚至變得固執己見，這時候要提醒自己放下執著，避免衝突。到了週日，社交運勢回升，是拓展人脈的好時機！若遇到與自己興趣相投的人，不妨主動交流，有機會發展成深厚的友誼，甚至成為未來的貴人。

天秤座：熱衷興趣，重拾舊交情！

這個週末，只要專注於自己喜愛的事物，就能獲得滿滿的成就感，即使預算稍微超標，也值得投資在提升生活品質上。週日適合與許久未聯絡的朋友重新聯繫，坦誠分享心情，不僅能釋放內心壓力，還能讓自己更清楚未來方向。懂得示弱與依賴，反而能讓關係更穩固。

天蠍座：週六宅家充電，週日外出散心！

如果週末還沒安排計畫，那週六不妨選擇宅在家，整理房間、打理家務，或沉浸於個人興趣中，讓自己好好放鬆。週日則適合外出走走，短途旅行、逛商場都能帶來療癒感，甚至可安排一場書店之旅，透過閱讀充實自我。

射手座：行動力提升，計畫周全更順利！

你的行動力在這個週末大幅提升，可能會積極參加各種活動或與朋友聚會。不過，安排過多行程可能會讓自己手忙腳亂，因此務必做好計劃，才能確保活動順利進行。外出時，建議選擇大自然環繞的地點，如溫泉鄉或風景優美的旅遊勝地，有助於放鬆身心。

摩羯座：穩健步調，謹慎消費！

這個週末，你的務實精神發揮得淋漓盡致，非常適合進行長遠規劃，如制定未來的發展目標或準備必要的物資。不過，購物慾也可能上升，導致不必要的支出，因此購物時務必謹慎篩選，避免買到用不上的東西。待在熟悉的環境中，能讓你感到更加安心穩定。

水瓶座：開放心態迎挑戰，活力滿滿！

週末的你特別有冒險精神，想嘗試各種新鮮事物。不過，計畫性稍顯不足，可能會導致一些無謂的浪費，因此行動前記得多聽取他人建議，能讓你更順利達成目標。幸運地點是人潮聚集的地方，如演唱會、運動比賽或市集，這些熱鬧的場所能讓你充滿正能量！

雙魚座：放鬆身心，但要注意節制！

週末的氛圍相當悠閒，你能感受到內心的平靜，並且享受與自己獨處的時光。然而，這也可能讓你變得有些懶散，甚至忽略健康管理。建議適當維持規律作息，避免因過度放縱而影響身體狀況。你的直覺力特別敏銳，若有想去的地方，不妨跟隨內心的感受，可能會有意外的收穫！