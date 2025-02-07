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陸客踩線團小兩會協商遭「已讀不回」　陳世凱喊話：已讀要回

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

福建和上海踩線團原申請2月10日來台，卡關觀光小兩會協商，台旅會聯繫海旅會遭「已讀不回」，踩線團幾乎確定2月10日來不了；此外，北市政邀請上海市文旅局來台參加燈節也遭陸委會駁回。交通部長陳世凱指出，我方歡迎陸客，希望對小兩會溝通「已讀要回」，盼就既有管道溝通，不要就政治角度去吃豆腐。

福建16人、上海12人旅遊踩線團原申請2月10日來台6天，如今卡在台旅會和海旅會協商沒進度，觀光署今上午透露台旅會聯繫海旅會「尚無回應」，2月10日踩線團時程上難成行；如今北市政邀請上海市文旅局來台參加燈節，也遭陸委會以涉及觀光行程駁回。

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陳世凱今日受訪時表示，非常歡迎中國觀光客來台，但兩岸小兩會溝通被「已讀不回」，希望對岸政治干擾少一點，盼就既有訂好的小兩會管道溝通，「已讀要回，不要已讀不回」，台灣已善意釋出，也希望按照既定管道來溝通。

陳世凱強調，如果按照既定過去的小兩會管道來溝通，踩線團和賞燈團要來不困難，但對岸似乎想怎麼走就怎麼走，「但每個國家都有規範，還是希望就觀光層面來討論觀光，不要就政治角度去吃豆腐，或照自己方式走，這樣不健康」，交通部和觀光署的立場都是非常希望陸客來台灣旅遊。

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