太平媽祖閃耀光與愛　西螺福興宮「金芒燈籠」點亮元宵夜

▲西螺福興宮每年元宵皆會辦理踩街活動，讓民眾提著特製小提燈跟著西螺媽祖太平媽駕前隊伍逛迎春燈會燈廊。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／雲林報導

西螺福興宮每年元宵皆會辦理踩街活動，讓民眾提著特製小提燈跟著西螺媽祖太平媽駕前隊伍逛迎春燈會燈廊，共度溫馨的上元佳節。今年再度與臺灣吧 Taiwan Bar 攜手合作，推出限量版的提燈，以圓形環取代傳統提把，可以當成燈籠及吊飾，讓太平媽的光與愛，陪伴民眾整年平安。

元宵節前夕，西螺鎮長廖秋萍將帶領著西螺鎮立幼兒園師生專程至福興宮祈福，由董事長楊文鐘致贈，將生肖「蛇」的元素與元宵的光明意象一起畫成全新的設計角色「金芒」小提燈給孩子們，希望太平媽保佑西螺的囝仔都能開開心心、平平安安長大。

董事長楊文鐘表示，元宵節當天傍晚17時30分開始，開放民眾持今年1月、2月份二張發票即可來廟埕換取一個「金芒燈籠」，六點開始由在地社團、舞蹈教室等不同年齡層的團隊帶來精彩的演出，此活動所募集之發票全數捐給雲林縣家扶中心、創世基金會及華山基金會，公益慈善團體募款不易，希望拋磚引玉發起捐發票做公益，讓這些慈善單位有更多資源來服務各階層的民眾，同享太平有愛的精神。