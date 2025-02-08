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馬英九基金會下周率團訪陸　籲賴清德放下政治計算、恢復兩岸觀光

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8日）表示，今年是兩岸關係能否「蛇來運轉」的關鍵年，呼籲賴清德總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進民間熱絡交流。一方面協助振興觀光業，另一方面，更重要的是降低兩岸緊張，讓台灣人不必擔心戰爭風險。

蕭旭岑表示，馬英九基金會將秉持推動兩岸青年交流，有助促進了解、降低緊張的信念，持續推進兩岸青年交流工作。這個週末「大九學堂」新營隊三天課程結束，他下週一（10日）將率「大九學堂」近四十名學子，至北京參訪交流，這也是馬英九基金會今年第一個學生訪陸團。

蕭旭岑表示，大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，不過陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行，台北市政府依多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節，陸委會又以各種理由接連封殺，這些都不是小事，可以看出賴政府對兩岸交流的真實態度。

蕭旭岑指出，先前自己在媒體訪問時多次質疑，賴清德政府真正要的是「兩岸不往來」，所以去年一上任，就對大陸發布橙色旅遊警戒、禁止團客赴大陸，同時用盡各種技術性理由，封殺包括大陸學者等團訪台。

蕭旭岑說，去年十一月底馬英九基金會邀請奧運金牌選手馬龍、楊倩等大陸師生團來台，引發台灣民眾追捧熱潮，讓兩岸民間交流升溫，陸委會就找藉口揚言「懲戒」，試圖藉寒蟬效應，打擊非官方的兩岸交流。

蕭旭岑質疑，諷刺的是，賴政府的官員一再聲稱「歡迎陸客來台」，「不要以政治為前提」，但在大陸遞出橄欖枝後，賴政府卻又以「小兩會」卡關。目的很清楚，就是希望運作「賴政府可以在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」的印象。但是大陸並未堅持賴政府要承認「九二共識」才恢復兩岸民間的觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

最後，蕭旭岑呼籲，賴清德總統上任後，大陸已經發動兩次「聯合利劍」軍演，台灣人心惶惶，負責任的政府應該要降低民眾的緊張。最好的方法，不是繼續發動政治對抗，而是開放民間交流；恢復觀光就是最直接的方式，也讓民眾最有感，希望賴政府展現智慧，先恢復兩岸交流，再尋求對話機會，如此才是台灣人之福。

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