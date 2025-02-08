賴清德邀五院院際協調　韓國瑜：團結比什麼都重要「一定一條心」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政，立法院7日發新聞稿表示，「敬表尊重」。立法院長韓國瑜昨晚出席國民黨立委牛煦庭在桃園舉辦的地方春酒時也表示，「在這風雨急遽的時候，團結比什麼都重要，一定要一條心，為了國家前途、台灣的未來，努力打拚」。

全台大罷免行動進行中，國民黨立委牛煦庭昨晚在桃園舉辦春酒，邀請立法院長韓國瑜、桃園市長張善政等藍營要角出席。韓國瑜致詞時提到，「立法院昨天開朝野協商，聽了柯建銘總召一個下午的腦袋轟炸完以後，再看看我們年輕帥氣、認真的牛煦庭，我覺得這個反差實在是太大了」。

韓國瑜指出，當過兵都知道，兵種有陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊等，有種兵不僅會在空中跳傘，會在海裡游泳，路上也可以拿步槍，這種兵叫做特種兵；民代有單一軍種的民代，專心地方服務，有些是問政很認真，但牛煦庭就是陸海空都可以的特戰型的民意代表，感謝有選民的支持，讓牛煦庭可以在立法院盡情發揮監督政府責任。

致詞時，韓國瑜也提到，立法院不只國民黨立委很優秀，「我那個最親密的戰友啊，王世堅委員也很優秀。你看看大法官廢死，民進黨是希望廢死，王世堅站出來反對，他不怕黨紀處分。現在民進黨搞大罷免，王世堅公然反對，這是要有勇氣的」。

談及賴清德召集五院院長共商國政，韓國瑜表示，台灣現在內外都非常辛苦，美國總統川普對台灣晶片關稅，大家都很害怕，「下周一總統邀請我去總統府，與其他四院院長，一起談內外困境，在這風雨急遽的時候，團結比什麼都重要，一定要一條心，為了國家前途、台灣的未來，努力打拚。」也因此，迫切需要優秀的立法委員，站在立法院監督政府，讓台灣更棒更美好。

韓國瑜也提到，當天是他媽媽97歲的生日，媽媽生日很重要，但優秀的立法委員一樣重要，所以先來牛煦庭的場子，讓媽媽先等一下，他以立法院長的身分親身見證，牛煦庭的進步和成長，跟大家報告這是最棒的立委。

