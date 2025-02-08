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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC公布「遭鎖定罷免立委聲量前10」　傅崐萁、徐巧芯分居1、2名

▲▼立法院衛環委員會 民進黨抗議主席王育敏 朝野立委搶佔薛瑞元報告備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯(中左)、民進黨立委吳思瑤(中右)。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

罷免進入熱戰，中選會7日公布，目前已收到32案藍綠立委罷免案送件。對此，TPOC台灣議題研究中心公布「遭鎖定罷免立委聲量前10名」，國民黨佔7人、民進黨佔3人；前三名為第一的藍營黨團總召傅崐萁、第二名的藍委徐巧芯、第三名綠委吳思瑤，另外藍委葉元之、陳玉珍、綠委吳沛憶皆榜上有名。TPOC總結，國民黨主要聲量來源為「被罵」的被動聲量，並非主動攻擊獲得關注，藍綠都該思考，如何使自身訴求突破同溫層、因應罷免戰火。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析今年1月4日至2月3日之間，藍綠立委「罷免」話題的網路聲量，調查顯示，聲量最高的前10人中，國民黨籍佔7人、民進黨籍佔3人。

TPOC指出，依序排名，分別為第一名國民黨團總召傅崐萁，聲量8.9萬則、第二名國民黨立委徐巧芯，聲量8.3萬則、第三名民進黨立委吳思瑤，聲量6.7萬則、第四名國民黨立委王鴻薇，聲量5.6萬則、第五名國民黨立委葉元之，聲量4.5萬則、第六名國民黨立委陳玉珍，聲量4.2萬則、第七名民進黨立委吳沛憶，聲量2.6萬則、第八名國民黨立委羅智強，聲量2.1萬則、第九名國民黨立委洪孟楷，聲量1.9萬則、第十名國民黨立委王定宇，聲量1.7萬則。

▼TPOC公布「遭鎖定罷免立委聲量前10名」。（圖／TPOC提供）

▲▼TPOC公布「遭鎖定罷免立委聲量前10名」。（圖／TPOC提供）

進一步分析，國民黨主要聲量來源均源自「被罵」的被動聲量，並非因主動發動攻擊而獲關注，例如傅崐萁、徐巧芯兩人聲量雙雙突破8萬則，熱門話題包括春節期間發春聯時遭嗆聲，陳玉珍的則是因筆戰時嗆影視工作者「丟掉那隻要飯的碗」遭砲轟，聲量突破4.2萬則。

TPOC表示，值得注意的是，透過分析藍綠陣營立委與支持者的Facebook、Instagram、Threads等社群數據發現，與「罷免」相關話題當中，藍綠陣營動員力出現顯著差距。綠營相關貼文數超過4300多則，創造超過221萬次超高互動數，反觀藍營相關貼文數僅1400多則，整體互動數只有27.8多萬次，且綠營貼文的平均互動數也是藍營的2.6倍左右。

另一方面，藍營互動數排名較高的頻道，多來自立委本人的自媒體，如徐巧芯、韓國瑜、王鴻薇、羅智強粉絲專頁創造超過1.5萬則聲量，相反地綠營社群較為「百花齊放」，除了積極發文的柯建銘、沈伯洋個人頻道外，挺綠關鍵意見領袖的表現也相當突出，創造破萬聲量者比比皆是。

TPOC總結，從此次分析結果觀察，目前綠營支持者對「罷免」議題討論度熱絡，網路動員更為完整且團結，而藍營依賴立委個人的自媒體發聲、發動議題，較缺乏支持者自發性擴散、集結，使得在網路輿論戰場，擅長網路動員的民進黨陣營仍佔據優勢。

最後，TPOC強調，不容忽視的是，縱使空戰、主導輿論會在蒐集連署書階段扮演重要角色，但最終是否能催出足夠多的罷免票，挺過投票率、同意票多於不同意票等罷免門檻，恐怕仍須仰賴陸戰組織實力，藍綠陣營都不得不思考，如何使自身訴求突破同溫層、謹慎因應未來數月延燒至全台的罷免戰火。

▼TPOC分析綠營網路輿論佔優勢。（圖／TPOC提供）

▲▼TPOC公布「遭鎖定罷免立委聲量前10名」。（圖／TPOC提供）

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