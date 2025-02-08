「發熱衣、暖暖包」限時半價！抗寒補貨省荷包　超商優惠一次看

▲全家發熱衣、暖暖包下殺，抗寒補貨趁現在。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

寒流來襲，今（8）日全台斷崖式降溫，超商針對保暖商品祭出優惠，陪消費者一起對抗低溫！全家發熱衣限時5折，還有女裝無重力款發熱衣下殺至3折，同步指定暖暖包半價，整袋10個只要100元。7-11也有指定暖暖包第二件5折、關東煮全品項「任選買4送1」。

★全家

●發熱衣、暖暖包優惠

全家即日起至2月10日，「FamiCollection發熱衣系列」推出單件5折優惠，另外「無重力發熱衣」（黑色女款）更加碼下殺至3折。另有指定暖暖包單件半價，整袋10入只要100元。

▲全家南洋酸辣燙「馬尚煮」4入特價69元。（圖／業者提供）

●南洋酸辣燙「馬尚煮」特價

全家即日起至2月18日，南洋酸辣燙「馬尚煮」4入特價69元。同步推薦個人鍋物新品「泡椒酸菜牛」，酸菜風味秘製高湯，搭配牛五花片等豐富配料，淋上黎紅鮮花椒油，酸爽開胃，售價129元，搭配指定副餐享單件折5元、2件折10元優惠。

▲全家即日起至3月4日，「搖搖茶吧」燒燒仙草優惠價39元。（圖／業者提供）

●「燒燒仙草」熱飲優惠

同步慶元宵及看好暖胃飲品熱銷，全家即日起至3月4日，實體門市「搖搖茶吧」燒燒仙草、花生圓圓醇奶，驚喜優惠價39元。

★7-ELEVEN

●暖暖包、外出衛生用品

7-11持續推出指定暖暖包「第2件5折」優惠，3月18日前也有溫泉入浴錠「買1送1」。

針對外出清潔衛生、口罩防寒防疫需求，即日起到2月18日，外出清潔防護推薦立得清酒精擦濕巾「第2件5折」、UNIDESIGN醫用口罩5入售價59至69元。

●7-11熟食優惠

熟食方面，即日起至2月18日，推出滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」。

其中滷味、關東煮指定商品整包購買「第二包65折」。

▼7-11滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」。（圖／業者提供）

●7-11熱飲優惠

7-11 與巧克力品牌GODIVA合作，全新升級配方推出「GODIVA 醇濃熱巧克力」，好評優惠再延長，即日起至2月18日推出單杯75元優惠價。同步推薦加價429元預購「GODIVA 法蘭絨毛毯」或「GODIVA 品牌保溫杯」。

同步還有CITY TEA全新開發「團圓紅豆湯」，內含桂冠芝麻小圓子+小紅白湯圓，搭配濃郁細膩的紅豆湯底，原價75元，即日起至2月18日新品「嚐鮮價65元」，數量有限，售完為止。

▼「GODIVA 醇濃熱巧克力」優惠延長。

★萊爾富

●熱食

萊爾富即日起至3月4日，推出暢銷指定包子「任選2件8折」、指定熱狗「任2件60元」、關東煮「任選4件70元」。

●保暖小物

萊爾富門市也提供多款保暖小物，像是Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠119元，等於現省81元。另一款小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）特惠139元，可現省61元。

▲萊爾富暖暖包優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

看好天冷在家吃鍋商機，OKmart攜手台灣農會推出好料安心豚系列，多款鍋物食材、肉品，即日起至2月9日「任2件88折」。同步也推出石二鍋、桂冠火鍋料系列「2件92折、3件88折」優惠。

▲OKmart 鍋物商品優惠。（圖／業者提供）

OKmart 也攜手福記推出多款冬季甜湯，包括燒仙草、紅豆紫米粥，售價59元。另即日起至2月9日，桂冠湯圓系列（芝麻/花生）「第2件半價」。

OKmart聯名「茗京萃」，推出紫蘇飲、百草甘茶飲，原價55元，即日起至2月9日單杯39元。

▼OKmart 熱飲特價。（圖／業者提供）

