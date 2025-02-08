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超商「補班優惠」懶人包！咖啡「買1送1、買10送10」省一波

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲超商補班祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了幫上班族加油打氣，超商紛紛推出咖啡優惠，讓補班提神不憂鬱！7-11「濃萃美式買10送10」持續至2月10日，全家單品美式限時「買1送1」，萊爾富也有指定咖啡買1送1，OKmart 指定咖啡買2送1。

★全家

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供）

●全家APP優惠：

全家針對補班日，2月8日「APP隨買跨店取」推出Let’s Café大杯單品美式「買1送1」，茶葉蛋也有「10顆99元」，可兌換至4月30日。

全家「搖搖茶吧」2月8日至2月10日限時3天，APP隨買跨店取搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品，任選「買2送1」，可兌換至5月31日。

●全家門市優惠：

全家即日起至3月4日，在實體門市買「搖搖茶吧」燒燒仙草、花生圓圓醇奶，驚喜優惠價39元。

2月8日「特大杯經典美式、大杯熱卡布奇諾、大杯熱厚濃靜岡抹茶拿鐵」，皆享第二杯10元。

▼全家「搖搖茶吧」燒燒仙草、花生圓圓醇奶優惠39元。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 即日起至2月10日「OPENPOINT行動隨時取」開工打氣優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。
CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。
CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。
CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▲萊爾富咖啡買1送1。（示意圖／萊爾富提供）

★萊爾富

●門市優惠，即起至2月9日：

大杯特濃拿鐵，原價65元，買1送1。
大杯特濃美式，原價55元，買1送1。
富桂紅棗茶，原價65元，買1送1。

★OKmart

OKmart 2月8日：

OKCAFE特大杯莊園美式，原價60元，買2送1。
OKCAFE特大杯莊園拿鐵，原價70元，買2送1。

▼OKmart咖啡買2送1。（圖／業者提供）

▲▼OKmart咖啡優惠。（圖／業者提供）

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