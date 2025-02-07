重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

圖、文／統一輕鬆小品提供

台灣兩大人氣漫才喜劇團體達康.come、面白大丈夫，擅長從日本發源傳來台灣的漫才喜劇，透過輕鬆、日常化的雙人對話形式呈現幽默效果。平常在喜劇演出上就常有交流互動的兩大團體近期更攜手與超商咖啡牛奶品牌輕鬆小品合作，將兩團合作創作的笑話段子製成杯身貼紙，讓漫才粉絲們都瘋狂了。

達康.come、面白大丈夫去年就曾與輕鬆小品合作，將其擅長的漫才笑話創作融入飲料杯身貼紙，同時也與品牌一起進一步將笑料化為現場演出，前進多間高中校園進行表演，演出的影片與多波印有不同笑話的貼紙廣受民眾好評，甚至引發貼紙蒐集熱潮，更有網友爆笑分享弟弟為了蒐集貼紙連買3天輕鬆小品給爸爸喝的事蹟。

▲網友分享弟弟為了蒐集貼紙連買3天輕鬆小品給爸爸喝。

過年最討厭親戚的問題第97名是什麼？新春主題貼紙太真實，網友好評分享

「過年最討厭親戚的問題第97名是什麼？」「答：給你壓歲錢，請問你可以開收據嗎？」「我是小吃攤嗎！」。

兩大漫才團體合作的這波笑話貼紙以新年春節、學生新學期為主題創作，將親戚問話、新學期的變化等切中民眾經歷的困擾化為6款幽默笑話，笑話內容引發網友大幅共鳴，更有網友PO限時動態分享「快笑死！太真實了 這我真的遇過！」。

▲蒐集笑話貼紙的網友PO限動直呼太好笑太真實。

現在輕鬆小品在超商還有優惠活動，輕鬆集齊漫才貼紙就趁現在：即日起～3/18全台7-11買2件輕鬆小品優惠價40元，快來喝好喝的輕鬆小品、蒐集笑料貼紙和達康、面白一起獲得加倍的快樂。

