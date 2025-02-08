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嘉義朴子就業中心徵才活動　卡牌體驗助力民眾職涯自我導航

▲▼ 朴子就業中心元宵辦徵才 加碼職涯卡助你職場順風順水 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲朴子就業中心聯合徵才及推動「55+就業獎勵」及「婦女再就業計畫」，提供專業輔導與獎助措施。 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著春節假期結束，求職市場迎來年後求才與轉職的高峰。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心特別選在元宵節2月12日下午2點至4點舉辦「蛇來運轉 鬧元宵」年後徵才活動，為求職者帶來全新職涯機會，協助順利投入職場。

▲▼ 朴子就業中心元宵辦徵才 加碼職涯卡助你職場順風順水 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲牌卡體驗活動，助民眾釐清個人性格、興趣及職涯方向。。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

此次參與徵才的廠商陣容堅強，涵蓋工程、服務、製造等產業，有大成長城公司、正鋐工程公司、潔之方清潔公司、全家便利商店、家樂福超商祥和太保店及華門工程顧問公司，提供行政人員、助理人員、作業員、正職清潔員、代班清潔員、工地粗工、門市人員、營運服務員及彈性工時等150個以上工作機會，職缺多元，滿足不同求職需求，詳細職缺內容請上臺灣就業通https://ppt.cc/f4C3Lx查詢。

當天活動為了讓民眾感受元宵節的熱鬧氣氛，特別安排了「人生設計卡」體驗活動，以桌遊遊戲的方式，透過價值卡、輔助卡、能力卡與職業卡，幫助求職者釐清個人性格、興趣及職涯方向，並由專業生涯諮詢師黃庭妤提供一對一指導，協助參與者突破職涯迷惘，探索更多就業可能性。

朴子就業中心張春美主任表示，年後轉職潮是企業徵才與民眾求職的重要時機，透過這次元宵徵才活動，希望不僅能讓民眾找到理想工作，也能藉由趣味的職涯設計卡體驗，找到內心真正的志向，迎接充滿希望的職涯新階段。活動現場每梯次設有15分鐘的「人生設計卡」諮詢，民眾可提前預約報名，洽詢專線05-3621632轉122，歡迎有求職需求或職涯規劃需求的民眾踴躍參與，讓新的一年充滿新契機。

朴子就業中心補充說明，勞動部為促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，推動「中高齡、高齡者就業促進相關措施」及「婦女再就業計畫」，提供退出職場3個月以上、年滿55歲以上或45歲以上依法退休人士，以及離開職場180天以上的婦女專業輔導與獎助措施，歡迎準備求職或轉職之婦女、中高齡、銀髮族及有就業需求的民眾把握工作機會，詳細活動資訊及徵才職缺，歡迎電洽05-3621632朴子就業中心。

 
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