嘉義朴子就業中心徵才活動　卡牌體驗助力民眾職涯自我導航

因應農曆春節前後轉職需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心於1月17日上午9時至12時舉辦一場「轉職轉運旺旺來」現場徵才，除提供多元工作機會外，還有免費紓壓及創意DIY課程活動，歡迎求職民眾踴躍先卡位，在新的一年開啟新職涯。