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就業中心年前徵才活動　最高薪資達65K

▲▼ 朴子就業中心將於1月17日辦理年前轉職徵才活動 。（圖／朴子就業中心提供）

▲▼ 朴子就業中心將於1月17日辦理年前轉職徵才活動 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應農曆春節前後轉職需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心於1月17日上午9時至12時舉辦一場「轉職轉運旺旺來」現場徵才，除提供多元工作機會外，還有免費紓壓及創意DIY課程活動，歡迎求職民眾踴躍先卡位，在新的一年開啟新職涯。

▲▼ 朴子就業中心將於1月17日辦理年前轉職徵才活動 。（圖／朴子就業中心提供）

▲ 民眾參加朴子就業中心轉職徵才活動 。（圖／朴子就業中心提供）

此次徵才活動邀請美食龍頭八方雲集朴子店、馬稠後產業園區指標廠商智強科技公司、嘉太工業區大廠天珩機械公司、東石之最的海龍園餐廳及家事清潔機構的潔之方服務公司等5家知名在地廠商，提供最高薪資高達65K的優質職缺，現場也有餐飲儲備幹部、組裝人員、工地主任、PLC工程師、會計人員勞工安全管理員等多樣性工作機會；另外，為了寒假青年學子打工需求，也提供多個寒假工讀機會，歡迎民眾踴躍到場參加。

朴子就業中心張春美主任表示，現場除了有徵才活動外，也提供了紓壓及創意DIY課程活動，邀請講師現身分享如何透過外在資源與工具學會情緒管理，增強在職場上的抗壓性，並幫助求職者突破面試中的瓶頸，提升面試技巧展現自信。另外，因應年節氣氛，活動現場加碼提供DIY創意手工春聯及贈送限量紀念蛇年小紅包，讓求職民眾感受到濃濃的年節樂趣。

朴子就業中心補充說明，為迎接農曆新年轉職求職高峰，勞動部為促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，推動「壯世代就業促進措施」及「婦女再就業計畫」，提供退出職場3個月以上、年滿55歲以上或45歲以上依法退休人士，以及離開職場180天以上的婦女專業輔導與獎助措施，歡迎準備求職或轉職之婦女、中高齡、銀髮族及有就業需求的民眾把握工作機會，詳細活動資訊及徵才職缺，歡迎電洽05-3621632朴子就業中心或上「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢。

 
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