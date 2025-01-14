就業中心年前徵才活動　最高薪資達65K

「我的人生就像八點檔戲劇，高潮迭起卻也充滿溫暖和奇蹟」年近60歲蕭玉華這樣形容自己的人生，經歷過婚姻破裂、健康重創與經濟困窘的重重打擊，在逆境中重新站穩腳步，尋求朴子就業中心的協助，順利至嘉義縣立六嘉國中擔任圖書館工友，更憑藉自己的努力及堅毅，穩定就業四年多，完成買下人生中第一棟房子的夢想，更彰顯出「不向命運低頭」的生命價值。