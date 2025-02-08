桃園捷運青線3場說明會登場　全長15公里設置12座車站

▲桃園捷運青線3場說明會登場。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運青線為桃園第二階段路網優先推動路線之一，為加速推動建設，並讓沿線民眾了解規劃內容，桃園市政府捷運工程局於2月11至 13日，召開3場地方說明會，詳細介紹捷運青線的規劃進展，並聽取沿線居民的意見與建議，期捷運青線的建設符合地方發展需求。

捷運工程局7日表示，桃園捷運青線是連結桃園市區與高鐵桃園站的重要軌道建設，自桃園火車站出發，路線主要行經桃園都市計畫區、蘆竹(大竹)都市計畫區及高速鐵路桃園車站特定區計畫，終點站設於高鐵桃園站區，串聯桃園、蘆竹及中壢等行政區， 為桃園市的重要交通骨幹之一。

捷運青線規劃主要是因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展及交通問題，除了連結桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區之運輸走廊，建構健全的桃園都會區交通路網，更提供便捷運輸服務，帶動區域發展。捷運青線完成，將有效縮短市民往返高鐵站通勤時間及降低沿線道路的壅塞狀況，並為周邊帶來更多的發展機會，提升生活品質與區域競爭力。

捷工局表示，捷運青線路線長度約15公里，初步規劃採用輕軌系統布設，共設置12座車站及1座機廠。同時，先前針對捷運青線可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃，劉慶豐局長已親自率領市府相關單位步行踏勘，就是要規劃青線捷運更能符合區域交通、經濟發展及大眾期盼。

3場地方說明會召開日期及地點，分別為：2月11日（二）下午2時在桃園區北門朝陽市民活動中心；2月12日（三）下午2時在蘆竹區興仁市民活動中心召開，2月13日（四）下午2時在中壢區內定市民活動中心召開，邀請所有關心捷運青線發展的市民朋友們一同參加，讓民眾了解這項重要的交通建設，同時更能符合地方發展需要。