探索青埔未來生活想像　打開H(to)城市誌

▲專屬於青埔的H(to)刊物的設計概念來自以Home「家」為出發。

圖、文／《H(to)》城市誌提供

屬於青埔的地方誌正式出刊了！青埔是北台灣最大的重劃區，因區域發展快速，綠地環境結合交通優勢，近年來人口急速移入，成為北北桃最宜居的一座城市。對於新移居或希望在青埔找一個理想家園的人來說，透過一本城市誌探索地方，無疑是建立個人生活文化檔案的最佳捷徑。專屬於青埔的H(to)刊物的設計概念來自以Home「家」為出發，H(to)象徵啟程對下一個生活的想像，不僅將成為代表青埔對外代言的一張城市名片，也可以讓在地居民或外來居民，深入了解青埔已是一座充滿文化底蘊、創意活力與美好生活的現代化城市。

H(to)從生活風格導入，近百頁內容共分三大章節，第一單元從一座城市的誕生談起，梳理青埔今昔發展軌跡，看見青埔集交通樞紐、公共建設、智慧城市到以航空城為藍圖展望世界的能量。第二單元，從生態、美食、人文、藝術各個向度，藉由風格達人、在地青創家的精彩訪談，進一步勾勒在青埔理想生活的樣貌，第三單元論述在住與前往居住的路上，為地方編織生活切片，以別有洞天的插頁打開青埔之窗，讓讀者掌握美好生活地圖。

從豐富的藝文場館、以棒球連結社區的運動場域到在地的特色餐廳美食人文，青埔具有自成一格的城市魅力。H(to)同時訪談多位在地名人及商家，帶出青埔更多面向，顯現活力來源。如知名桃園文博會策展人王耀邦多角度書寫桃園使用說明書、金鐘獲獎主持人「客家妹」陳明珠以母語分享在地美食人文、插畫家湯舒皮傳遞暖心的親子情感、Roast by Chen店主Molly傳遞咖啡美好風味、逗點教室翻轉教育學習印象、Gene Bond以林仁亞視覺詩人角度紀錄青埔、夢17提供專業且充滿愛的照護服務。每一家在地商家都在青埔發光發熱，為青埔憑添獨特魅力與溫度。

封面設計更特別邀請到香港知名平面設計師毛灼然操刀。H(to)城市誌以簡約H字母造型去勾勒關於家、希望和未來的自由想像。相信H(to)城市誌正式發刊之後，勢將引起一股收藏熱潮，透過文化力讓每一位讀者感受到青埔豐沛的城市能量。H(to)城市誌揭啟了新世代未來生活的理想樣貌，樺龍集團總經理特助林芸禾強調，「一座城市得以成長的真正動力，在於人文素養的堆疊，而非商業行為。樺龍集團在青埔紮根，做為未來的領路人，帶頭做也許比較辛苦，但長期下來收獲的果實一定可以甜美共享。」

做為青埔在地深耕20年的建設品牌，樺龍集團一路見證青埔進化的時間軸。從城市格局、生活文化，到家的定義都帶著與時俱進的視角。樺龍集團總經理特助林芸禾期許透過H(to)城市誌塑青埔形象傳遞生活美學，深入挖掘在地故事、文化脈絡及獨特資源，展現青埔不僅是一個新興的劃區域，更是一個擁有深厚人文氣息和多樣生活場景的城市。

《H(to)》城市誌將作為樺龍集團的文化別冊，記錄更多青埔的故事，傳遞對美好生活的想像與實現。該刊物已於2025年1月正式發行，提供讀者免費索閱，索閱地點『樺龍淳藝』接待中心。更多詳情請聯繫 (03) 287-5888。



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