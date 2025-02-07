監察院長陳菊月薪20多萬？　黃揚明打臉李俊俋說法

▲監察院長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

監察院長陳菊去年底安排健康檢查，發現右腎一顆3.5公分腫瘤、左側腦血管阻塞。監察院秘書長李俊俋表示，陳菊為了不想讓人說話，將1、2月的薪水繳回國庫，並透露監察院長的月薪為20多萬元。對此，資深媒體人黃揚明PO出人事行政總處的公開資訊，打臉李俊俋。

黃揚明在臉書粉專發文表示，監察院祕書長李俊俋跟記者透露，監察院長一個月薪水約20餘萬元，但這卻是「錯誤資訊」。

黃揚明PO出人事行政總處去年的「政務人員給與表」，圖片指出行政、司法、考試及監察等四院的院長，月薪為月俸10萬6320元加上公費25萬4600元，共計月薪36萬920元。

黃揚明表示，圖片還是去年的標準，今年調薪3％還沒採計，若採計的話應該是37萬餘元，並酸「為什麼連這都不查證」。