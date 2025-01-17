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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又吵起來！凌濤談藍營刪公視預算　黃揚明嗆「等你當立委再好好想」

 

記者郭運興／台北報導

立法院審查114年度中央政府總預算案，爆出國民黨立委提案刪除公視23億預算，引發藝文界反彈。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（17日）在節目談到此議題時，未料卻與媒體人黃揚明爆發爭執，黃批評「你們砍得全部都是政府補助，等你當了立委再好好去想，連公共電視都不了解，難怪會被這些導演砍，講錯誤的東西我就是要跟你吵」，凌濤則反擊「你都沒有聽別人講完，聽別人一句話就開始要在這邊吵架，全台灣觀眾都會很討厭你這樣的做法」。

凌濤於節目《新聞大白話》談到公視預算，他表示，所有立法委員、縣市議員審預算過程中為人民把關，這是他們的天職，就是要針對亂浮編的預算。國民黨不是要砍公視原本的預算，而是要砍文化部補助公視標案的預算，這個預算可以看到民進黨到處去造謠。

黃揚明此時突然插話「凌濤很抱歉，你們砍得全部都是政府補助，公視的營運預算，全部都是政府補助，等你當了立委再好好去想吧」。

凌濤回應「我今天不想跟黃揚明吵架，我沒有要跟剝雞哥吵，我覺得剝雞哥最近的評論我很不認同，但是我剛才不插你的嘴，你要有風度一點，一天到晚找別人吵架」。黃揚明則反擊「我沒有要跟你吵架，但是你不要講錯誤的事情，你們連公共電視都不了解，難怪會被這些導演砍，你講錯誤的東西我就是要跟你吵」。

接著，凌濤繼續說，現在就是執政黨挑起在野黨跟這些導演的互動，這些導演的標案，標案上面是政府給錢，角度一定是偏向執政黨，執政黨就是要用這些標案，綁這些影視人員，什麼時候到了現在民主時代，這種對影視的補助必須看中央臉色，那他的獨立性在哪？國民黨在講的是這個部分。

凌濤澄清，公視的23億國民黨沒有全砍，最後只小砍一點經費，他們就是希望在討論過程中，思考誰可以拿標案？標案的效益又是甚麼？不能砸了Taiwan Plus 58億、每1年又補助10億，卻又稱川普是重大重刑犯、談基隆罷免案只給謝國樑10秒，其它全部內容都是偏頗的聲音，不能這樣的，所以今天不曉得黃揚明為什麼又生氣了。

黃揚明則連說多次「因為你講錯了、因為你講得是錯誤的」，凌濤不甘示弱反嗆「你聽別人講完，你都沒有聽別人講完，聽別人一句話就開始要在這邊吵架，全台灣觀眾都會很討厭你這樣的做法」。

最後凌濤強調，民進黨造謠國民黨要刪3000多億、要提很多案子，但其實很簡單，國民黨就是刪除3.47個百分點、1111億，每一年預算刪除都差不多3點多個百分點。每個民意代表，天職就是幫人民納稅錢把關，如果民進黨在過程中塞了很多大外宣預算，為什麼在野黨不能去檢驗？只要秉持公義的態度，檢驗預算該刪就刪，本來就是所有在野力量該做的事情，難道未來在台北市議會、桃園市議會只要民進黨刪預算，國民黨也能說是阻礙發展嗎？可以這樣子嗎？每個民代本來就有監督的責任。

▼國民黨桃園市議員凌濤與媒體人黃揚明為公視預算爭執。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

▲國民黨桃園市議員凌濤與媒體人黃揚明為公視預算爭執。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

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