體育署預算被砍11億？媒體人曝「僅刪約17萬」：洪總被帶風向了

▲媒體人黃揚明指出，台鋼雄鷹總教練洪一中也被所謂「藍白刪體育署11億預算」的假新聞誤導。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

今年體育署年度預算中，國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15％，卻被誤指是年度預算全額的15％、刪減11.2億元，連中職台鋼雄鷹總教練洪一中也入坑，批評在野決策令人費解「不是壞就是笨」。對此，資深媒體人黃揚明指正，實際上體育署的出國旅費和教育訓練費砍15％，約刪減是17萬元，且與選手無關，感嘆洪一中被假新聞帶風向了。

黃揚明指出，所謂「藍白刪體育署11億預算」的假新聞，其實是媒體把刪減體育署出國旅費、訓練費的15％，用年度預算全額計算的結果（74.8億元的15％）。

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然而實際上，體育署今年出國旅費預算編列70.8萬元、教育訓練費45萬元，統刪15％的數字，其實是砍17萬多元，與11億元相距甚遠；且上述遭砍費用，都是公務員、官員使用，與選手無關。黃揚明感嘆「洪一中總教練和一堆新聞媒體全被假新聞帶風向了。」

黃揚明也在臉書整理體育署今年度預算被凍刪的完整資訊，合計74.8億元預算，共遭藍白刪減約1億元，刪減比率1.36％；凍結數字則是4,500萬元，凍結比率0.60％。總結體育署的年度預算中，凍刪比例僅1.96％，審查後預算為73.8億元，相較去年54.1億元，仍多出36.3％。

▲黃揚明在臉書整理體初育署今年度預算被凍刪的完整資訊。（翻攝自黃揚明臉書）



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