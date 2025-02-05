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超商開賣10款「元宵卡通燈籠」只要49元　湯圓全品項3件79折

▲▼超商0205新聞稿。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN即日起於全台門市開賣10款「2025元宵卡通燈籠」。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

7-ELEVEN即日起於全台門市開賣10款「2025元宵卡通燈籠」，集結超人氣三麗鷗明星酷洛米、Hello Kitty，以及迪士尼經典人氣角色小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇等，小朋友最愛超人力霸王超人力霸王、貓貓蟲咖波、SNOOPY、哆啦A夢以及蠟筆小新也同步登場，單個49元帶回家；另有「OPEN!蛇來運轉燈籠」，單筆加價購59元就可獲得。

滿足元宵節、西洋情人節採買需求，7-ELEVEN集結全台逾7000家門市備戰，不僅推出新品與優惠，更自2月12日至16日限時5天推出會員滿額優惠活動，期間購買指定12大類別商品可享有滿288元現折28元、滿1,288元立折128元再加贈20點OPENPOINT，單筆結帳滿額再加贈衛生紙、暖暖包、食用油等好禮。

▲▼超商0205新聞稿。（圖／業者提供）

▲滿足元宵節、西洋情人節採買需求，7-ELEVEN集結全台逾7000家門市備戰。（圖／業者提供）

元宵節將至，7-ELEVEN推出多款湯品及湯圓優惠，獨家販售鮮芋仙紅豆芋泥湯圓、鮮芋仙紫米地瓜湯圓，還有可愛肖像包裝的「桂冠焦糖布丁湯圓」或「桂冠紫糯米芋泥湯圓」即日起至2月18日湯圓全品項兩件88折、3件79折。此外，7-ELEVEN旗下外送平台foodomo 更在2月12日至14日推出「愛在元宵節」活動，消費滿329元享8折，最高折100元，不限新舊客可使用2次，折上折更優惠。

不僅如此，CITY TEA也特別開發「團圓紅豆湯」，內含桂冠芝麻小圓子+小紅白湯圓，搭配濃郁細膩的紅豆湯底，不僅美味，更傳遞了溫暖與團圓意涵。不論是家人聚餐後的甜點時光，還是獨自享受片刻的溫暖慰藉，陪伴消費者度過元宵溫馨時刻。2月5日至2月18日新品嘗鮮價65元(原價75元)，數量有限，售完為止。

▲▼超商0205新聞稿。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出多款湯品及湯圓優惠。（圖／業者提供）

全家推健康志向鮮食推4新品

過年餐餐大魚大肉，年後便是飲控與甩油的重要時刻。全家便利商店觀察，近年體態與飲食控制族群持續增長，過往春節、中秋等連續假期結束後，民眾運動健身、飲食調控需求提升，帶動健康志向系列鮮食、雞胸肉、豆漿、優酪乳、運動飲料等商品買氣雙位數提升。

▲▼超商0205新聞稿。（圖／業者提供）

▲年後甩油動起來，「全家」健康志向鮮食推4新品。（圖／業者提供）

針對日常飲食調控族群，全家推薦「健康志向」纖食應援系列，其中「鮭魚野菜昆布炊飯飯糰」昆布炊飯搭配大麥仁增加口感，內餡則以蔬菜拌炒芝麻與鮭魚肉，風味清爽可口，蔬菜含量達20g，售價35元。

「清炒雙鮮蔬滿盒」使用馬鈴薯塊取代精製白米，延長飽足感，配菜則以清炒類海鮮搭配烤蛋白、烤豆腐、毛豆及玉米，給予消費者多樣的蛋白質補充，售價129元，2月5日至3月4日搭購「法式香草嫩雞胸」享合購價169元。

「黑胡椒豬柳多彩纖蔬餐盒」以白花椰菜米搭配穀物炊飯，搭配多種高纖蔬菜、紫地瓜泥與黑胡椒豬柳，滿足成人一日所需1/2的蔬菜攝取量，售價99元。運動甩油的健身族群，則推薦「酸橙乳酪握沙拉」新品，以清爽的酸橙優格搭配紅切達起司，酸甜爽口，無論是健身前後補給，或作為輕盈的一餐，都是完美選擇，售價69元。

▲▼超商0205新聞稿。（圖／業者提供）

▲針對日常飲食調控族群，全家推薦「健康志向」纖食應援系列。（圖／業者提供）

此外，「全家」更推出便利商店首創「有身分證」的鮮食「履歷地瓜沙拉」，全食材嚴選產銷履歷驗證之優質農產品，外包裝更印刷專屬之產銷履歷，不僅清爽無負擔，更安心可溯源，包括香甜番薯、清脆爽口的蘿蔓、鮮嫩牛番茄、歐式生菜，讓消費者飲控之際，亦能享受有故事的美味，售價65元。

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