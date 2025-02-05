女媧主燈遭譏「醜出新高度」　盧秀燕自嘲「醜水」稱逆向行銷

▲台中女媧造型主燈亮相引起正反兩極評價，有網友譏諷主燈「醜出新高度」反而造成熱議。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中台灣元宵燈會8日起在中央公園盛大登場，不過，主燈女媧造型被網友形容「醜出新高度」，連台中市長盧秀燕也在市政會議上自嘲「醜水」（台語：醜醜的美，形容一個人長的不美但有人緣）。今天盧秀燕受訪時提到，因為市府投入大量人力物力，說主燈「醜水」，最主要就是希望逆向操作加強行銷。

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▲台中市長盧秀燕今天受訪時自嘲台中主燈女媧「醜水」是逆勢操作行銷。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，「美跟醜依每個人的主觀看法不一樣，你說主燈很漂亮，偏偏就可能有人出來說主燈很醜；現在因為我說主燈『醜水』，結果也有網友到現場一看說『很漂亮』。」

盧秀燕強調，會說主燈「醜水」，最主要就是希望逆向行銷，市府投入很多人力與物力，包含很多同仁過年期間都沒有休假，希望打造全國占地最廣的元宵燈會，且時間選在元宵節期間舉行，跟其它縣市錯開，可說是今年最後一檔超大規模的燈會，因此特別採取逆勢操作加強行銷。

盧秀燕指出，政府辦活動都希望有流量、有話題跟參觀人潮，因為逆勢宣傳的關係，現在還沒開幕已有很多人先到現場觀賞，想看看到底哪裡特別，並在網路上打卡、拍照與留言。

盧秀燕強調，這次燈會主燈是全國唯一會在草地上「蛇出來」的巨大燈飾，2/8開幕歡迎大家屆時來評分，也看看自己有沒有比主燈還漂亮。