雲林元宵萬人吃平安　馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節2／12登場

▲雲林元宵萬人吃平安，114年馬鳴山五年千歲吃飯擔文化節將在2月12日登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為臺灣三大元宵民俗廟會活動，今年2月12日將於東勢鄉月眉村盛大展開，日前在馬鳴山鎮安宮舉辦宣傳記者會。

副縣長謝淑亞表示，「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，於元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境五股十四庄，消除瘴癘，冀保安寧。村民感念神恩自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用。「吃飯擔」也是「吃平安」，在此呼籲全國鄉親們自備環保餐具，減少使用一次性的餐具。「吃平安」同時也做環保。歡迎全國民眾在元宵節當日，一同來雲林縣東勢鄉月眉村，體驗屬於雲林在地的年度元宵盛典！

文化觀光處處長陳璧君表示，吃飯擔活動由褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流於每年農曆元宵節舉辦，這項民俗由保存者及民間團體積極主動推廣、研究及保存，加上陣頭文化的傳承及延續，有效傳承五年千歲及吃飯擔信仰文化，更彰顯地方特色、行銷在地文化。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，今年吃飯擔將以月擔月興為主軸，盼透過主辦村月眉村以及五股十四庄、全國信眾的參與，讓吃飯擔的盛事圓圓滿滿，同時也將馬鳴山五年千歲吃飯擔文化承擔起來，越(月)承擔，越(月)興盛。

今年飯擔會場在東勢鄉月眉村月興宮旁田地，月眉村時隔10年輪值1次，村民總動員，現場備有羊肉湯、油飯、炒米粉、肉包、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜，從上午11點開始陸續有精彩的藝文表演、親子著色活動、五年千歲信仰展、吃飯擔戶外影展、扛飯擔體驗等活動，讓遊客親身體驗挑飯擔樂趣。