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史書華人設崩壞！前妻抓包出軌治療師　「期待小書華」鹹濕對話曝

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲盾牌牙醫史書華遭前妻控告出軌治療師。（圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／新北報導

政治立場鮮明的網紅「盾牌牙醫」史書華遭前妻控告出軌，與治療師張偉倩發展婚外情，還互傳鹹濕對話煲愛，如「你很期待有小書華嗎」、「那這樣沒體力在山上愛愛」、「我真的很會口交嗎」等語；前妻因此於112年10月心灰意冷離婚，並提告求償向張女求償100萬精神撫慰金。新北地院法官審理後，判處張女應賠償20萬元。全案可上訴。

判決書內容指出，郭女與網紅史書華結婚多年，育有2名子女，原本家庭和樂、夫妻感情甚佳，未料史於110年起性情大變，不時因細故責難郭女，並以夫妻關係出現問題，要求郭女進行心理及婚姻諮商，郭女起初以為自己有問題，還盡力配合，只盼能維繫婚姻。

未料郭女110年12月30日凌晨查看史書華的Line對話紀錄，赫然發現史竟與一名暱稱「丁醫師」的帳號傳情，兩人除互稱寶貝外，還時常傳「想你」、「愛你」、「抱」等親密對話，對方更於110年3月18日傳訊給史書華「醫師請我驗孕」、「醫師很大聲說你一個月吃兩次事後藥」、「你很期待有小書華嗎」等語，顯然對方與史書華於1個月內發生2次以上性行為。

對方還於110年3月20日傳訊史書華表示「我們還要在很多地方聊聊天 喝喝茶 做做愛」、「那這樣沒體力在山上愛愛」等充滿性暗示之鹹濕用語；最甚者是，於110年3月21日傳訊史書華表示「剛剛試用覺得很合」、「我真的很會口交嗎」、「你明明說你也有射在他們嘴裏」，史書華回覆「欸 差很多 我現在又好想要你了…」，對方再稱「好想要你 我也是 我好濕」等語，顯見二人當天至少有以口交方式為性交。

此外，郭女又於110年12月31日晚間查看史書華電腦上之Line對話紀錄，發現另一個暱稱「劉醫師」帳號與史書華談情說愛，多次傳送「想你」、「Miss you」、「愛你」、「抱」等親密對話予史書華外，還與史書華互稱寶貝，其中對方於110年6月21日拍下自己背面裸照傳送給史書華，並於110年6月29日傳訊史書華稱「只記得我叫你摸我屁屁然後我就暈倒了」、「喜歡新的小褲嗎」，史書華則回覆「超愛 你超性感」。

郭女還發現，史書華於110年2月27日晚間與對方相約在板橋希爾頓飯店見面，女方為掩人耳目，先將房卡留在櫃檯讓史書華自行上樓，深夜孤男寡女共處一室，顯已超越異性正常交往份際，侵害郭女配偶權益甚明。郭女認為，對方明知史書華為有配偶之人，仍不斷傳送鹹濕訊息及裸照，甚至與史幽會、發生性行為，破壞她的家庭，令她精神上受有相當之痛苦；而史書華為了進一步發展不倫戀，於112年7月間上班之際將與郭女共同居住處全部搬空，並直接帶走2名子女，令郭驚嚇不已，不久後即收到史書華提起離婚訴狀，這才驚覺史早有離婚預謀，心灰意冷而於112年10月4日與史書華調解離婚。

郭女控訴，對方與史書華關係已逾越一般異性朋友正常社交之範圍，足以動搖原告與史書華間婚姻關係所應協力保持信任、共同生活圓滿安全幸福之忠實目的，已將她婚姻關係侵蝕破壞殆盡，侵害配偶權益甚鉅，令她痛苦不堪，並籲請法官考量「丁醫師」、「劉醫師」帳號真身均為治療師張偉倩，且張身為新北市語言治療師公會第3、4屆理事長，坐擁兩家語言治療所，在業界頗具名望，收入頗豐，更為有夫之婦，請求張女賠償精神撫慰金新台幣100萬元。

對此，張女辯稱「丁醫師」、「劉醫師」並不是她，未顯示發話人之身分，顯非她與史書華之Line對話紀錄，且她與史書華接任職於醫療產業，有諸多共同朋友，要剪輯變造十分容易；況且上開對話提及「寶貝」、「我們的愛還沒做完」、「瞬間濕」、「想吃」、「你喜歡在上面是嗎？」「那你吃我嗎」等語，均常見於普通朋友間為玩笑、黃腔等趣味所為，難憑此即認定超越友誼關係；張女亦否認與史書華於110年2月27日在板橋希爾頓飯店碰面、110年3月21日以口交方式為性交，以及經常與史書華幽會、發生性行為等事實。

張女還認為，郭女自稱110年12月至111年1月31日期間得知她與史書華有侵害配偶權等行為，卻遲於112年10月4日與史書華調解離婚後始提出訴訟求償，意圖可議；另配偶權非憲法或法律上權益，故郭女主張她侵害配偶權、要求負損害賠償責任本屬無據，退步言，縱使法官認為她與史書華行為已超越一般交友關係，而她是否為郭女與史書華婚姻破裂原因，郭女也未舉證以實其說，縱使史書華110年初對郭女態度丕變為真，其成因甚多，難全歸咎於張女。

新北地院法官審酌，張女與史書華上開行為，足以破壞郭女與史書華婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，是張女與史書華為侵害郭女配偶權之共同侵權行為人，依民法規定，張女與史書華即應平均分擔義務，郭女得請求賠償之非財產上損害以40萬元為允當，則張女與史應分擔額應各為20萬元，而郭女又以調解成立筆錄約定，免除史書華賠償債務，郭女仍得向張女求償20萬元。逾此範圍之請求則無理由，應予駁回。可上訴。

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