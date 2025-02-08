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史書華前妻請的律師「很高段」！媒體人讚：讓他輸到脫褲子

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲史書華婚外情一事近日被披露，引起大量討論。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

網紅「盾牌牙醫」史書華外遇一事近日被曝光，立即引起了大量討論。對此，媒體人范立達讚嘆，「史書華前妻的律師真的很高段」，原先雙方協議離婚有簽保密條款，但史的前妻透過控告小三，來讓外遇的事情曝光，「史書華真的輸到脫褲子了。」

范立達在臉書上表示，史書華與前妻2023年10月4日就因為離婚、夫妻剩餘財產分配等事件，在新北地院調解處調解成立，外界之所以不知情，是因為「雙方當時有簽保密條款」。

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如今事件被公之於眾，是因保密條款當中的約定「惟就相對人（即史書華前妻）若對他人有因侵害配偶權所生之損害賠償請求權，經私下協議、調（和）解成立、裁判確定者，而由司法機關公告或第三人揭露者不在此限」。

范立達解釋，史書華的前妻透過控告小三，經過法院的判決，由司法機關公告，讓這件外遇事件因此曝光，這種方式並沒有違反保密條款的約定。

范立達讚嘆，「不得不說，史書華前妻的律師真的很高段」，當時與史書華調解離婚，前妻已從史的身上拿到3,600萬元，如今又因為控訴小三，再拿到20萬元，還讓史書華的外遇事件曝光、人設崩壞，「史書華真的輸到脫褲子了。＃好律師真的很重要。」

本刊此前「史書華人設崩壞！前妻抓包出軌治療師　『期待小書華』鹹濕對話曝」報導，史書華與治療師張偉倩發展婚外情，張偉倩被史書華的元配告上法院，被判賠20萬元，披露了此次事件，也導致史書華的人設崩壞。

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史書華前妻律師范立達離婚出軌

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