　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸：迴力鏢來的好快

▲▼史書華當初在臉書曾貼出大學生父親鞠躬道歉的畫面。（圖／翻攝批踢踢）

▲史書華當初在臉書曾貼出大學生父親鞠躬道歉的畫面。（圖／翻攝批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導　

盾牌牙醫史書華跟已婚女治療師不倫事件被爆出，史書華聲明提到自己與家人遭到肉搜、姓名被公布帶來極大困擾。不過此時卻有網友挖出他2年前公審大學生父親事件，開酸「迴力鏢來的剛好」。不過當時的貼文目前已經刪除。

相關新聞：學生罵「牙醫閉嘴」史書華公開對話　爸爸北上道歉：沒把孩子教好

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧當時的大學生父親事件，事發於2022年九合一大選，民進黨慘敗，高嘉瑜當時直言敗選原因是側翼網軍敗票，隨即與史書華展開論戰。一名自稱高嘉瑜支持者的大學生私訊史書華粉專，用「牙醫閉嘴」、「你害死民進黨了」等言語嗆聲。史書華隨即截圖並貼在粉專公審，還揚言提告。

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）

幾天後，大學生的父親親自帶著水果禮盒向史書華道歉，史書華當時表示大學生已成年，應對自己的行為負責，拒絕接受禮盒，也不撤文，並說「自己來道歉，不要靠爸爸」，並將大學生父親鞠躬道歉的畫面截圖貼出放任粉絲嘲諷。

PTT鄉民在八卦板發文「你的父親怎樣？」並翻出這則新聞，指出當時史書華對大學生喊告，結果人家爸爸親自登門鞠躬道歉，卻被他截圖公審，質疑「一個老父親卑躬屈膝跟你道歉還要昭告天下啊？那個人不也是別人父親嗎？」原PO認為，史書華修理大學生無可厚非，但當時他怎麼對待人家老爸的，現在自己被肉搜就哀哀叫。

對此底下有鄉民推文「迴力鏢真是又快又準」、「業力引爆」、「現世報」、「好一手雙標盾牌」、「你不懂，這是民主的外遇」、「現世報果然快，真不知底下那些喊加油的到底什麼水準」、「還一堆人喊加油，都支持外遇呢」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
3女鮮血四處噴！碎屍魔狠殺　3面牆成破案關鍵
超商「補班優惠」！咖啡買1送1、買10送10
史書華前妻請的律師「很高段」！媒體人讚：讓他輸到脫褲子
大S頭七和結婚紀念日同一天　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」
「台中李多慧」代言燈會被讚：好大好閃亮！　IG曝光
張蘭「現身機場」來台灣？　嗆酸民滾…動向掀關注

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑心律師看「史書華鹹濕判決書」坦言：小三有希望逆轉勝

中華郵政甄選身障者「口試」七成沒過：有被羞辱的感覺

史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸：迴力鏢來的好快

他想買手機1配件被嫌老　網友點頭「看到的都是阿伯級」

大S喪命怪日醫療差？　前急診醫：國民對「壓榨醫護」產生優越感

寒流襲週末！最低探5℃　元宵節有新一波水氣

「台中李多慧」代言燈會被讚：好大好閃亮！　IG曝光

全台斷崖式降溫！　專家曝「今冬最強寒流」3特徵

寒流來襲今晨7℃　七星山有機會下雪

快訊／00:46嘉義大埔規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

黑心律師看「史書華鹹濕判決書」坦言：小三有希望逆轉勝

中華郵政甄選身障者「口試」七成沒過：有被羞辱的感覺

史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸：迴力鏢來的好快

他想買手機1配件被嫌老　網友點頭「看到的都是阿伯級」

大S喪命怪日醫療差？　前急診醫：國民對「壓榨醫護」產生優越感

寒流襲週末！最低探5℃　元宵節有新一波水氣

「台中李多慧」代言燈會被讚：好大好閃亮！　IG曝光

全台斷崖式降溫！　專家曝「今冬最強寒流」3特徵

寒流來襲今晨7℃　七星山有機會下雪

快訊／00:46嘉義大埔規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

太想念女友！毒販為愛偷渡　2年後裝日本人闖關返台下場慘了

黑心律師看「史書華鹹濕判決書」坦言：小三有希望逆轉勝

賴清德邀五院會商國政　監院感謝：將表達預算大砍影響業務進行

太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特　美媒預言雙方今夏分道揚鑣

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

太保、湖子內房價猛衝　嘉義房仲：換東區中古大樓開秀

次臥3面牆成破案關鍵！碎屍魔狠殺3女鮮血四處噴　他曾擦拭企圖滅跡

南非政府再施壓台遷館　當地智庫列三理由批：廉價且愚蠢的決定

川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

海岬型船運價谷底回升　今年運力僅增1.4%有望迎來重建財

【體重差一點露餡】玩曹沖秤水位直線上升...媽媽速速退開！

生活熱門新聞

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

全台斷崖式降溫！　專家曝「今冬最強寒流」3特徵

「台中李多慧」代言燈會被讚爆　IG曝光

寒流南下全台冷爆　連江體感低溫-4度

大S喪命怪日醫療差？　前急診醫：國民壓榨醫護優越感

史書華外遇PO「家暴診斷書」　青鳥力挺喊加油

汽車隔熱紙首訂透光率指引！交部推行人道安3箭　路口停止線退縮

新北殯儀館「冰櫃已滿」　民政局揭2原因：已恢復正常

男生背女包很怪？女網友點關鍵：單身別用

更多熱門

相關新聞

史書華不倫「鹹濕1句話」藏貓膩　他看皺眉

史書華不倫「鹹濕1句話」藏貓膩　他看皺眉

盾牌牙醫史書華不倫人設崩壞，判決書記載著他與治療師張偉倩的鹹濕對話，其中一句被網紅「我是小生」發現貓膩，提出質疑「這是不只偷吃一位的意思嗎？」

陳沂揭史書華聲明3重點「沒提外遇」

陳沂揭史書華聲明3重點「沒提外遇」

史書華前妻反擊！　婚內劈腿還轉移焦點：他固定行徑

史書華前妻反擊！　婚內劈腿還轉移焦點：他固定行徑

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

即／史書華外遇：前妻迷信中國宗教

即／史書華外遇：前妻迷信中國宗教

關鍵字：

史書華

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

養生館藏色情交易　秘密在淋浴間蓮蓬頭

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

日月光董事長獨子張能傑逝　公司接班受關注

北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部居民恐慌

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面