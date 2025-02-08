史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸：迴力鏢來的好快

▲史書華當初在臉書曾貼出大學生父親鞠躬道歉的畫面。（圖／翻攝批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導

盾牌牙醫史書華跟已婚女治療師不倫事件被爆出，史書華聲明提到自己與家人遭到肉搜、姓名被公布帶來極大困擾。不過此時卻有網友挖出他2年前公審大學生父親事件，開酸「迴力鏢來的剛好」。不過當時的貼文目前已經刪除。

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回顧當時的大學生父親事件，事發於2022年九合一大選，民進黨慘敗，高嘉瑜當時直言敗選原因是側翼網軍敗票，隨即與史書華展開論戰。一名自稱高嘉瑜支持者的大學生私訊史書華粉專，用「牙醫閉嘴」、「你害死民進黨了」等言語嗆聲。史書華隨即截圖並貼在粉專公審，還揚言提告。

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）

幾天後，大學生的父親親自帶著水果禮盒向史書華道歉，史書華當時表示大學生已成年，應對自己的行為負責，拒絕接受禮盒，也不撤文，並說「自己來道歉，不要靠爸爸」，並將大學生父親鞠躬道歉的畫面截圖貼出放任粉絲嘲諷。

PTT鄉民在八卦板發文「你的父親怎樣？」並翻出這則新聞，指出當時史書華對大學生喊告，結果人家爸爸親自登門鞠躬道歉，卻被他截圖公審，質疑「一個老父親卑躬屈膝跟你道歉還要昭告天下啊？那個人不也是別人父親嗎？」原PO認為，史書華修理大學生無可厚非，但當時他怎麼對待人家老爸的，現在自己被肉搜就哀哀叫。

對此底下有鄉民推文「迴力鏢真是又快又準」、「業力引爆」、「現世報」、「好一手雙標盾牌」、「你不懂，這是民主的外遇」、「現世報果然快，真不知底下那些喊加油的到底什麼水準」、「還一堆人喊加油，都支持外遇呢」。