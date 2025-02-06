李彥秀致歉漏報美房產「剛就任不懂」　高嘉瑜：申報19次了還裝不懂？

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委高嘉瑜日前揭露，藍委李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣購置市值二億豪宅，還為節省稅金申請為自住，向美國政府主張自己是居住在美國的居民，且在美國加州爾灣有10筆住址的歷史紀錄，但完全沒有財產申報紀錄。李彥秀今（6日）出面致歉稱願意受罰，並解釋是因為當時剛踏入政壇，不清楚相關規定。對此，高嘉瑜再質疑，李從民國88年第一次財產申報至今，含變動跟補更正申報共19次，都是漏洞百出、錯誤連連。第1次沒申報說是剛當議員不懂，那到第19次更正申報還有問題能再裝不懂嗎？

高嘉瑜踢爆李彥秀多筆海外房產爭議，李彥秀今坦言，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏失未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，「本人深感歉意，也坦然面對行政裁罰」。對此，高嘉瑜表示，李彥秀在中國海南三亞買房推給媽媽旅遊散心、美國置產推給女兒唸書，漏報美國房產推是父親贈與登記、加州爾灣豪宅登記錯誤推給助理，千錯萬錯都不是李彥秀的錯。

高嘉瑜指出，民國88年李彥秀的存款申報才100多萬，到現在最新的申報也才1000多萬，但房產卻從1筆增加到土地34筆、建物10筆，從事公職26年、三代政治世家的李彥秀驚人的財富累積速度令人大開眼界。

高嘉瑜質疑，李彥秀必須說明的是迅速累積的巨大財富到底從哪裡來？更大的問題是李彥秀刻意隱匿的海外資產、秘密小金庫到底有多少錢？海外信託基金從何時開始？房子買賣的錢又從何而來？為何每次選舉完都有錢買房子？怎麼把錢匯到海外的？匯了多少？讓她這些年來有幾億幾億的錢可以不斷地在美國買賣房子。

高嘉瑜續指，還有李彥秀為何從2022開始申請加州爾灣豪宅為Principal Residence？身為中華民國台灣的立法委員卻把加州的豪宅當作永久主要住宅？不是欺騙美國政府就是欺騙中華民國台灣政府。事發到現在，我們只知道李彥秀在美國、中國海外有很多房子，立法院新會期已經報到了，李彥秀人還不在台灣，到底在美國忙什麼？

