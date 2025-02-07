獨／高雄恐爆連環碎屍！左營婦+大嫂疑皆遇害　2女進兇嫌家即失蹤

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市發生恐怖碎屍案，繼昨(6日)發生71歲林姓婦人被發現屍塊棄置於前鎮運河後，檢警於73歲張姓嫌犯住家採檢血液，驚訝發現共有3人血跡，其中一位已確認是林姓婦人，另2樣本還在確認中。不過經過擴大調閱監視器追查，發現左營失蹤的張姓婦人、張嫌大嫂都曾進過張嫌住家便失去蹤影，另張嫌在左營婦失蹤當晚至隔日清晨，也有頻繁提物進出住家畫面，不排除也遭分屍遇害。

家住楠梓區的林姓婦人2日載著張姓男子出門，兩人一同回到張嫌位於前鎮區住處，當天傍晚6點多，林婦走進張男住處後就再未外出。警方發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄。

▲張男清晨5度騎乘單車出門棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢警偵辦後，在張男住家中發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的部分遺體，不過婦人已遭到張嫌持菜刀分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，且不排除還被魚啃食，難以辨別。

經鑑識中心進行DNA比對後，確認撈起的屍塊身分是林婦，而張嫌住家也有意外發現，不僅有林婦的血跡，還有第二人、第三人血跡，研判還有2人恐遇害。

▲左營張姓婦人1月17日下午1點出現在三民公園，4點多進入張嫌住家後就未出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方擴大調閱監視器發現，左營一名74歲張姓婦人在1月17日下午4點曾進入張嫌住家，之後就再也沒有離開過，而當晚8點多至隔日清晨，張嫌又頻繁地進出住家，從家裡提袋出去，高度懷疑張姓婦人也已遭肢解後棄屍。

而張姓婦人的女兒是在1月14日最後見到母親，當日她載母親去醫院動手術，張婦返回獨居住處後，直至27日兒子與她聯繫未果，驚覺母親失聯多日，緊急報案協尋。警方循線追查張婦平日活動地，發現她最後是在1月17日中午步行於捷運後驛站附近，下午1點於三民公園活動，最後就是出現在張姓嫌犯住家。

此外，張嫌的大嫂今年1月也被家人通報失蹤，監視器畫面也曾拍到大嫂曾進入張嫌住家後，就再也未出門，不排除也遭遇害。